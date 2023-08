Ekstreme Tour-tall for Uno-X: – Nesten vanskelig å forholde seg til slike summer

Analyser viser at Uno-X hadde en eksponeringsverdi på over 900 millioner kroner under Tour de France. Likevel har de ikke lyktes med å finne en medsponsor.

En medieanalyse gjennomført av Infomedia viser nemlig at Uno-X «genererte en eksponeringsverdi på over 900 millioner norske kroner» i løpet av Tour de France og Tour de France Femmes denne sommeren.

– Summen er nesten vanskelig å forholde seg til. Man kan alltids diskutere hva slike summer betyr, men det er tydelig at Tour de France har en helt spesiell verdi. For oss er dette en bekreftelse på at dette er noe vi vil holde på med, sier daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, til TV 2.

SYKKELSJEF I UNO-X: Jens Haugland. Foto: Fredrik Varfjell/NTB.

TV 2 er kjent med at Uno-X i år bruker cirka 120 millioner kroner på sykkellaget.

Med andre ord tilsvarer eksponeringsverdien for Tour de France alene nesten åtte ganger mer enn det selskapet bruker.

Eksponeringsverdien er basert på synligheten i media (TV og papir- og nettmedier i Norge og Danmark), samt nettsider i 14 ulike land.

Enkelt forklart er eksponeringverdi et estimat på hva det ville ha kostet å kjøpe tilsvarende reklameplass i mediene, opplyser Infomedia.

Størst i Danmark

I analysen går det frem at det er danske medier som er mest verdifulle for det norskdanske laget.

Eksponeringsverdien i Danmark var alene estimert til over 500 millioner.



– Tilsier dette at dere burde ha større fokus på Danmark i det sportslige?

– En danske vil nok si at Uno-X blir mer og mer synlig i Danmark. Og tallet er nok mest et resultat at de enorme seertallene i Danmark for tiden, men Jonas Vingegaard-effekten, den ekstreme interessen for sykkel og så videre, forklarer Haugland, og fortsetter:

Tour de France-effekten 86 000 seere fulgte i snitt TV 2s sendinger fra Tour de France i sommer. Det er en markant oppgang fra i fjor, da tallet var 60 000. Uno-X noterte seg for 11 topp 10-plasseringer i lagets første Tour, inkludert to tredjeplasser.

– Men det sier noe om at vi er viktige i to land. Vi prøver å gjenspeile dette i hvordan vi satser, men virksomheten vår er minst like stor i Danmark som i Norge.

Ni av 28 ryttere i 2023-stallen kommer fra Danmark - resten fra Norge. Laget til Tour de France for herrer bestod også av seks nordmenn og to dansker.

Neste år kommer imidlertid den danske nysigneringen Magnus Cort Nielsen etter all sannsynlighet til å gi Uno-X et enda større sportslig dansk fotavtrykk.

Savner sponsor: – Litt overrasket

Uno-X har siden oppstarten i 2017 vært både eier og sponsor av laget, men gikk i begynnelsen av 2023 ut med at de gjerne vil ha en ekstra sponsor med på laget.

Denne sponsoren må ideelt bidra med opp mot 50 millioner kroner i året.

Daglig leder i Sponsor Insight, Vegard Arntsen, er ikke overrasket over at Uno-X ikke har lyktes med sponsorjakten - på tross av den tilsynelatende store verdien av sponsoratet.

SPONSOREKSPERT: Daglig leder i Sponsor Insight, Vegard Arntsen. Foto: Alva Thylén

– Svaret ligger nok i summen de er på jakt etter. Det er ikke mange sponsorater i idretten som er så store. Da snakker man i så fall om større sponsorobjekter enn Uno-X. Det er vel kun Norsk Tipping og fotballen som er på det nivået. De må finne bedrifter som har aktivitet i de aktuelle markedene som Tour de France når frem til, så det er et veldig smalt segment. Spesielt i Norge, forklarer han.

Videre mener Arntsen det er «åpenbart» at Touren gir Uno-X stor eksponering.

– Touren dominerer TV-ruta i en periode det ikke foregår så mye annen direktesport på TV. Noe som gjør at seertallene, rent markedsandselsmessig, ofte blir veldig gode. Så det er helt klart at Tour de France og Uno-X får veldig god synlighet.

Haugland mener eksponeringsverdien «er et bilde på hvor globalt sterkt Touren står og hvor store muligheter det ligger i å satse på sykkel».

Han legger dog ikke skjul på at de gjerne skulle ha hatt noen med på å dra lasset.

– Vi har hele tiden sagt at vi vil ha med andre. Men det må være på riktig tidspunkt og med riktig utgangspunkt. Jeg er litt overrasket (over at de ikke har funnet en sponsor, journ. anm.), men samtidig må vi være realistiske med tanke på at sånt kan ta tid. Dette var også første året vi deltok i Touren, sier han.