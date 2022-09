Dumpet kjæresten og ble kalt egoist: – Har lært av mine feil

Se herrenes VM-fellesstart natt til søndag kl. 02.00

Vidunderbarnet Remco Evenepoel er blant de store favorittene på søndagens fellesstart i VM. Den belgiske 22-åringen skal dele kapteinsansvaret med Wout van Aert i år, men det var ikke selvsagt etter den offentlige skittentøysvasken som fulgte i kjølvannet av fjorårets VM.

Da var nemlig forholdet mellom de to superstjernene på frysepunktet. Beskyldningene haglet etter VM-nedturen der Van Aert ble nummer elleve. Den belgiske sykkellegenden Eddy Merckx stemplet Evenepoel som egoist fordi han ikke var lagspilleren Van Aert hadde trengt.

Det hjalp ikke at Evenepoel mente han kunnet vunnet hvis han hadde fått sjansen.

– Jeg sa rett ut at jeg kunne vinne, men jeg fikk ikke muligheten, sa Evenepoel til TV-stasjonen Sporza.

GULLFAVORITTER: Remco Evenepoel og Wout van Aert er Belgias gullhåp. Foto: Tim de Waele

Ego-stempelet er noe Evenepoel har levd lenge med. Også i privatlivet har 22-åringen tatt kontroversielle valg.

Fikk kjærlighetsråd fra foreldrene

I 2019 dumpet han modellkjæresten Oumaima Oumi Rayane. Grunnen? Han skulle flytte fra Belgia til Monaco for å satse på sykkelkarrieren. Da var det ikke plass til kjæresten.

En samtale med foreldrene fikk Evenepoel til å ombestemme seg.

– Jeg skjønte at det ikke var noen god plan. Jeg er voksen, men jeg ignorerer ikke bare rådene fra min mor og far. Jeg er enebarn og vet at foreldrene mine virkelig vil det beste for meg, sa Evenepoel til Het Niuewsblad.

Monaco-planen ble lagt på is, og det gikk ikke mange måneder før Evenepoel og «Oumi» fant tilbake til hverandre.

– Det var ubehagelig i begynnelsen. Det ubehaget varte til og med noen dager. Men så kom alle følelsene tilbake. «Oumi» gir meg virkelig vinger nå, uttalte han i desember 2019.

– Jeg har lært av mine feil, la han til.

Spoler man to og et halvt år frem i tid lever kjærligheten i beste velgående. For to uker siden annonserte paret at de hadde forlovet seg.

Også på sykkelsetet har Evenepoel lært av sine feil. Han har skværet opp med Van Aert, og sammen skal de kjempe for Belgias første VM-gull på herresiden siden Philippe Gilbert i 2012.

– Føles som er bryllup

Alt var rosenrødt da duoen stilte opp på pressekonferanse sammen torsdag.

– Dette føles akkurat som et bryllup i en kirke der begge partnere sier ja til hverandre... Du ber om at vi skal sykle sammen? Ja… Ja, jeg vil, sa Van Aert.

– Jeg kjenner Wouts egenskaper, og han kjenner mine. Vi er begge profesjonelle og har nok innsikt til å vite at vi må jobbe sammen og danne ett lag for å unngå en situasjon som i fjor. Vi sykler i samme drakt på søndag. Vi ønsker å vinne for Belgia, sa Evenepoel.

Selv om stridsøksen er begravet, tror TV 2-ekspert Magnus Drivenes at det vil sitte langt inne å ofre seg for hverandre hvis begge har gode bein. Evenepoel sykler til daglig i Quick-Step, mens Van Aert sykler for Jumbo-Visma.

– Evenepoel er en vinnertype. I Baskerland hjalp han Alaphilippe, men det er stor forskjell på å hjelpe en lagkompis i et litt mindre ritt til å ofre egen regnbuetrøye til fordel for en som sykler for en rival, sier Drivenes.

– De vil alltid være store favoritter uansett løype. Jeg tror de vil dele på kapteinansvaret i mange år fremover, men de har ganske ulike egenskaper. Evenepoel er avhengig av å kjøre fra, mens Van Aert kan vinne spurter. Uansett er Belgia er tjent med at de samarbeider godt, sier Drivenes.