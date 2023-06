– Du skal ikke avskrive meg

– Én gang har vi hatt sommerferie sammen. Det var da du krasjet ut av Touren og brakk skulderen. Det er ikke et ønskescenario. Da vil jeg heller ikke ha ferie sammen, sier Marlen Kristiansen Boasson-Hagen og ser bort på ektemannen.

I fjor måtte han skrinlegge planene om sommerferie med familien og tur til Legoland da han fikk en svært gledelig kontrabeskjed få dager før Tour de France-starten. Edvald Boasson-Hagen dro til Danmark og trillet i folkehavet ut til sin tolvte start i verdens største sykkelritt.

Når ekteparet tar imot TV 2 hjemme i solskinnet en uke før rittet igjen vinkes i gang, er det med visshet om at han går svært viktige uker i møte.

Rudsbygdingen vil ikke avskrives. Han drømmer fortsatt om å krysse mållinjene først, og han klarer ikke helt å slippe tankene om da seieren glapp i fjor.

36-åringen flørter med norsk-danske Uno-X og vet godt at det aller beste utstillingsvinduet for en ny avtale i det beste selskap åpner 1. juli i Bilbao.

– Jeg er klar for å snakke med Jens, smiler Boasson-Hagen og sikter til profflagets daglige leder.

PILOT: Marlen Kristiansen Boasson-Hagen er vant med at ektemannen hver sommer sykler Tour de France. Selv jobber hun som pilot og er naturligvis mye på reise. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det verste marerittet



Småbarnsfamilien, hvor yngste medlem er den litt over to år gamle datteren, er vant med mye tid borte fra hverandre. Sånn har paret hatt det i hele sin tid sammen.

– Jeg tror at det er verre for ham. Nå reiser jeg til Sørlandet med datteren vår. Vi kommer til å sitte på en brygge og kose oss med masse familie og venner rundt, sier hun, som er fra Grimstad.

Han er så i «sykkel-bobla» de tre ukene at så lenge han vet at de hjemme har det fint, så går det helt bra å være borte fra hverandre.

Samtidig sitter hun med noe spissede ører på brygga og skvetter til når hun hører eller ser at det har gått en velt i feltet. Når hun ser ektemannen suse ned fjellene eller tett i tett i maksfart forsøke å vinne massespurter, kjenner hun på nervene.

– Det er helt sinnssykt, med den nervøsiteten i feltet, spesielt de første etappene. Alt kan skje. Men jeg ser på. Det er ikke sånn at jeg ikke kan se på det, sier hun.

Denne måneden fikk sykkelverden en svært ubehagelig påminnelse om hvor stor risiko de tar på sykkelsetet, da den sveitsiske syklisten Gino Mäder gikk bort etter en krasj under rittet Sveits rundt.

– Det er jo så tragisk. Det er det verste marerittet at sånt skal skje. Forferdelig er det, men man kan nesten ikke tenke på det. Da blir det vanskelig. Man kan snuble ned trappa og være uheldig og lande feil også. Skal man tenke på alle mulige farer som kan oppstå i livet så blir det utrolig vanskelig. Men det er ufattelig tragisk at det gikk sånn, sier Boasson-Hagen, som er tidligere lagkamerat av Mäder.

DØDSKRASJEN: Gino Mäder sitt liv stod ikke til å redde. Foto: KEYSTONE/SWpix/Zac Williams

Den fortsatt relativt hurtige syklisten opplever at risikovilligheten i feltet har blitt større for hvert år han har vært proff.

– Jeg har alltid touchet bremsen i de skumleste situasjonene. Det er ikke det at jeg er redd, men heller at jeg er erfaren og vet at det av og til kan være lurere å ta den bremsen noen ganger enn å kunne gå i asfalten. Jeg liker å ha litt sikkerhetsmargin, men jeg føler at alle andre har snevret inn den marginen.

SYKLET SAMMEN: Edvald Boasson-Hagen var tidligere lagkamerat med nå avdøde Gino Mäder. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Før hadde alle litt rom å spille på rundt seg. Jeg vil fortsatt ha det, for eksempel ved å ha 30 centimeter frem til hjulet foran heller enn 5. I mange situasjoner kan det være lurt, men når ikke alle andre gjør det så kan det bli vanskelig å unngå situasjoner, sier han.



– Marlen, hvordan er det for deg når du ser at det har gått en velt?

– Den følelsen er jo ikke god. Men det er veldig lett å se han i feltet. Han har en spesiell stil på sykkelen. Han er så erfaren og har gjort det i så mange år at jeg stoler på at det går fint.



VIL FORTSETTE: Edvald Boasson-Hagen er blitt 36 år og ser at sykkelkarrieren på toppnivå er over om noen år, men foreløpig har han lyst og motivasjon til å sykle noen sesonger til. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Ikke for evig tid

– Hvor lenge ser du for deg at karrieren skal vare?



– Jeg har ikke tenkt på når den skal være ferdig. Så lenge jeg synes det er gøy og mener det er verdt det å ofre den tiden jeg gjør så vil jeg sykle. Jeg har i hvert fall lyst til å sykle et par år til. Vi får se hva det blir til, svarer han.



20230623. Tv 2 fikk møte Edvald Boasson-Hagen og kona Marlen Kristiansen Boasson-Hagen hjemme på Nordberg I Oslo. Foto: Torstein Wold / TV 2

Kona, som selv er mye borte på reise i sin jobb, legger ingen føringer for hvor lenge han kan holde på.

– Det velger han helt selv, sier hun.



Hennes fleksible jobb og besteforeldre som stiller opp når det er nødvendig har vært viktig for at paret har fått hverdagen med en liten datter til å gå opp.

Boasson-Hagen har lyst å fortsette satsingen så lenge han fortsatt har noe å bidra med på det øverste nivået.

– Det er ikke for evig tid at jeg er proff og er så mye borte. Jeg må utnytte den tiden jeg kan, sier han.

LENGE SIDEN: Det er seks år siden Edvald Boasson-Hagen sist vant en etappe i Tour de France. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Fortsatt like irritert



Det er blitt noen år siden 36-åringen sist vant en etappe i Tour de France. Han tok sin tredje etappeseier i rittet da han i 2017 vant etappe 19.

Flere år med svakere resultater har gitt folket mindre tro på at den sympatiske syklisten har det som trengs for å hevde seg helt i toppen i de største rittene, men forrige sommer viste han at det fortsatt er mulig.

På den femte etappen etappen satt han plutselig i en drømmesituasjon til å gjøre det helt store. I potten lå en etappeseier, og lenge så det ut til at om Boasson-Hagen syklet fra bruddkamerat Neilson Powless med syv sekunder ville han også kunne ikle seg gul trøye.

– Det var sinnssykt spennende. Jeg skjønner at det var en vanskelig avgjørelse, sier hun.



Nordmannen var den på papiret raskeste i bruddet som kom inn, men da Powless rykket en kilometer fra mål, brukte han mye krefter på å tette luka. Til slutt var kreftene brukt opp og Boasson-Hagen ble passert.

BARE NESTEN: Edvald Boasson-Hagen var på den femte Tour de France-etappen i 2022 i drømmeposisjon til å ta sin fjerde etappeseier i verdens største sykkelritt, men det gikk akkurat ikke. Foto: Pete Goding/Goding Images/PA Images

– Hvor mye tenker du på det?



– Det kommer innimellom. Jeg er fortsatt like irritert. Jeg må prøve å bruke noe av den irritasjonen i år og bevise at det fortsatt er noe i den kroppen her, svarer han.



Før sommerens Tour de France føler han seg bra, og Boasson-Hagen legger ikke skjul på hva som er ambisjonen.

– Man drømmer alltid om etappeseier. Det er alltid målet, men det blir tøffere og tøffere. Jeg vil ikke senke ambisjonene. Jeg må innse at det er mange gode ryttere, men jeg føler absolutt at jeg fortsatt har gode sjanser. Du skal ikke avskrive meg helt. Jeg har stort set hatt gode resultater i alle Tourene jeg har kjørt, sier han.

UTGÅENDE KONTRAKT: Edvald Boasson-Hagen sin kontrakt med TotalEnergies går ut etter denne sesongen. Veteranen kan tenke seg å sykle for norsk-danske Uno-X. Foto: Heiko Junge

Flørter med Uno-X

Boasson-Hagen er på utgående kontrakt i TotalEnergies. Tidligere har han vært åpen for å gå i samtaler med det norsk-danske laget Uno-X. Det ønsker han fortsatt.

– Det er et veldig spennende lag. De har alt på plass og virker veldig profesjonelle. Det ville absolutt vært gøy å kjøre for et norsk lag. Jeg tror det ville vært et fint lag å sykle for, sier han.

– Snakker du mye med Jens Haugland (lagets daglige leder)?

– Vi snakker litt sammen. Så må vi se hva han vil og om vi kan bli enige. Det er han som bestemmer til slutt, svarer Boasson-Hagen.

36-åringen opplever at flere lag er interesserte i hans tjenester.

– Jeg snakker med flere lag. Så får vi se hvem som kommer med det beste tilbudet til slutt, sier han.