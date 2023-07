Drømmen om gul trøye: – Vår fremste kandidat

Alexander Kristoff (36) mener Tobias Halland Johannessen (23) har vist i Tour de France at han kan kjempe om gul trøye i fremtiden.

Tobias Halland Johannessen har tatt Tour de France-sirkuset med storm i debuten. Etter 19 etapper har han tre topp ti-plasseringer.

På onsdagens kongeetappe ble Drøbak-syklisten nummer seks.

– Det lover godt for fremtiden. Som Danmark håper vi å få en mann som kjemper om gul trøye. Vi bør ikke stå tilbake for Danmark. Tobias er kanskje vår fremste kandidat om et par år, sier Alexander Kristoff.



HYLLER HALLAND: Alexander Kristoff har stor tro på lagkamerat Tobias Halland Johannessen i fremtiden. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

Halland Johannessen innrømmer at det ville vært en drøm.

– Det hadde vært gøy å gå for gul trøye en gang, sier Tobias Halland Johannessen til TV 2.

Samtidig er ikke sammendraget alt for stortalentet.

– Jeg ofrer gjerne en tolvteplass i sammendraget for en etappeseier. Det er det ikke tvil om. Det første målet må være etappeseier. Det hadde vært sinnssykt kult å krysse mållinjen først, sier 23-åringen.

Lørdag kan det være en mulighet for Halland Johannessen, for på nest siste etappe i årets Tour de France skal rytterne klatre igjen.

– Motoren til å klare det

Kristoff har tro på Halland Johannessen i sammenlagtkampen.

– Når han henger med på etapper som i dag (onsdagens kongeetappe til Courchevel), er det mulig, sier veteranen.

– Han må bli jevn, holde ut hver dag og bli god på tempo, så det er ikke tvil om at det er et steg opp, men han har beina og motoren til å klare det. Han har vunnet ungdommens Tour de France, så vi får se hvor han ender opp til slutt, sier Alexander Kristoff.



Halland Johannessen vant Tour de l'Avenir sammenlagt i 2021.

Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen vil ikke legge press på rytteren sin.

– Det får fremtiden vise. Det er et kjedelig svar. Han har vist at han har kapasitet til å være med og kjempe på de tøffeste etappene. I et fornuftig tempo kan han faktisk det (kjempe om gult), sier Arvesen.



– Har dere lyst til å styre det dit?



– Vi ser på den måten Jumbo-Visma driver laget og bruker høyde og sånne ting, og det krever helt ekstreme ting i form av utrolig mye reise, høyde og «kjedelig liv». De lever og ånder for det livet, sier han.

– Tobias er en litt annen type enn Jonas Vingegaard i gult. Tobias er en litt mer lik type som Julian Alaphilippe, mener Arvesen.

ALAPHILIPPE-SAMMENLIGNING: Sportsdirektør Kurt Asle Arvesen mener Tobias Halland Johannessen ligner mer på en type som Julian Alaphilippe enn Jonas Vingegaard. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tviler på gul trøye

TV 2s eksperter er ikke sikre på om Halland Johannessen bør gå inn for å bli en sammenlagtrytter som skal kjempe om gul trøye.

TVILER: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– Vi så at Bradley Wiggins forvandlet seg helt som rytter og gikk «all in» for å vinne Tour de France. Han klarte det, men etter én sesong var han ganske utbrent. Det er et spørsmål om det er et liv som egentlig passet ham, og om han kunne hatt en lengre karriere og fått mer ut av karrieren om han tok en annen vei, sier Mads Kaggestad.

– Men han vant det største. Jeg er enig med Kurt i at han er mer en type som Alaphilippe, som vinner etapper, kan ta bakketrøyen og bli topp ti i sammendraget. Jeg tror ikke han kommer til å ha den gule i Paris. Det er andre i Norge som er enda større favoritter til det i fremtiden, fortsetter Kaggestad, og nevner 21 år gamle Johannes Staune-Mittet på utviklingslaget til Jumbo-Visma.

TOUR-VINNER: Bradley Wiggins vant Tour de France sammenlagt i 2012. Foto: PA Wire / NTB

Magnus Drivenes mener sammenlagtkamp i Grand Tours ikke bør være noe tema for Halland Johannessen nå.

– Det hadde vært veldig gøy om han prøvde på det. Han mangler litt grunnlag og stabilitet, og han er ikke så god på tempo, men han klatrer veldig, veldig bra. I første omgang handler det om å ta etappeseirer og kjempe i toppen på litt kortere etapperitt og klassikere, mener Drivenes.

– Jeg tror det passer hans egenskaper best nå, men vi vet at han vunnet Tour de l’Avenir. Når han klatrer så bra som han gjør, er det egentlig alle muligheter for det, sier han videre.