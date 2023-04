Drar rett fra «Kompani Lauritzen»-innspilling til Belgia: – Gleder meg veldig

Dag Otto Lauritzen haster fra finaleinnspilling i «Kompani Lauritzen» for å få med seg klassikeren Flandern rundt.

– Jeg gleder meg veldig. Flandern rundt har alltid vært et av mine favorittløp, sier Dag Otto Lauritzen.

TV 2s sykkelekspert, som akkurat er ferdig med innspillingen av en ny sesong av «Kompani Lauritzen», setter seg på flyet til Belgia lørdag.

Søndag morgen går startskuddet i Brugge. Der har sørlendingen gode minner.

– I 1989 rykket jeg fra en favorittgruppe opp legendariske Muur. Men det kom en belgier og hentet meg inn før neste brosteinsparti, sier Lauritzen.

Han ble til slutt nummer tre.

Tror på nederlandsk sykkelmagi

Og apropos tallet tre: Det er en trio som både Lauritzen og TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes peker på som de største favorittene.

Mathieu Van der Poel. Wout Van Aert. Tadej Pogacar.

I fjor var det Van der Poel som vant monumentet etter en spektakulær innspurt, en spurt som førte til en forbannet slovener.

Belgiske van Aert stod for øvrig over fjorårets ritt på grunn av koronasmitte.

Tror på nederlandsk jubel

De tre verdensstjernene har herjet i innledningen av sesongen.

En smakebit på hva som er i vente på søndag fikk vi i E3 Saxo Classic. Da ble det van Aert foran nederlandske Van der Poel og en sjanseløs Pogacar endte på tredjeplass.

Vinner Pogcar blir han den første Tour-vinneren til å vinne Flandern på 48 år.

– Pogacar er er ganske enestående som kjører så bra i Tour de France og klassikerne, sier Lauritzen.

TV 2s ekspertkorps har imidlertid størst tro på at Van der Poel får sin revansj.

– Slik det har sett ut til nå i år, så tror jeg ikke at Pogacar eller van Aert klarer å kjøre fra nederlenderen. Van Aert virket å være ordentlig på stålet i E3 da det ble satt fart, men beit seg med og tok spurten. I Flandern frykter jeg det kan bli hakket for tøft for ham, spesielt med en Pogacar som må sette fart i hellingene tidlig, sier Drivenes.

TRIO: Tadej Pogacar, Wout van Aert og en tørst Mathieu van der Poel under E3-rittet. Foto: JASPER JACOBS

Men ekspertene advarer folk mot å tro at topp tre-plasseringene er gitt ut på forhånd.

Lauritzen peker på to skandinaviske utfordrere i Søren Kragh Andersen og Mads Pedersen. Drivenes ber folk være obs på sykkel-eleganten Tom Pidcock.

– Han er en rytter jeg er spent på å se i søndagens ritt. Han pådro seg hjernerystelse i Tirreno-Adriatico i mars, men var tilbake i ritt i går i Dwars Door og ble nummer elleve. Hvis han finner tilbake til formen han viste i Strade Bianche, da han kjørte solo i flere mil til mål, så blir han vanskelig å kjøre fra.

TV 2-MANN: Sykkelekspert Magnus Drivenes. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kristoff imponerte ekspertene

Hva så med de norske og Uno-X-laget?

Alexander Kristoff viste prov på god form under semiklassikeren Dwars door Vlaanderen onsdag. Selv om det «bare» ble en tiendeplass, lot Drivenes seg imponere.

– Å gå i brudd og være i forkant er hans beste mulighet, for det blir vrient å følge de tre store når de gyver løs på hverandre. Uno-X er kapable til å klare en topp ti-plassering, men det har ikke vært noen lett vårsesong for dem hittil i år. Rasmus Tiller ser også ut til å komme i bedre form. Han blir viktig både for Uno-X og Kristoff, mener Drivenes.

– Kristoff er nok ikke den største favoritten, men jeg håper han glimter til. Han har jo vunnet rittet før, sier Lauritzen.

I GOD FORM: Movistar-rytter Oier Lazkano og Uno-X' Alexander Kristoff under rittet Dwars dor Vlaanderen. Foto: DAVID PINTENS

Dette er Uno-X-laget Alexander Kristoff

Rasmus Tiller

Martin Urianstad Bugge

Kristoffer Halvorsen

Erik Resell

William Blume Levy

Louis Bendixen

– En enorm folkefest

Etter å ha bodd i regionen i flere år har Lauritzen et spesielt forhold til «Flandern-uka» og folkefesten som utspiller seg.

Det er snakk om at over én million mennesker samler seg rundt løypa.

– Det er som Holmenkollsøndagen ganger ti. En enorm folkefest og det største som skjer i Belgia gjennom året, sier 66-åringen og fortsetter:

– Det er et veldig publikumsvennlig løp: Du har mennesker som drikker litt øl, ser løpet på TV og løper ut når rytterne kommer forbi. Et fantastisk folkeliv.