Drama i kulissene åpner for Uno-X til Tour de France

HJEM TIL NORGE: Alexander Kristoff blir den store profilen på tungsatsende Uno-X i 2023. For hver dag som går, øker sjansene for at han kan lede det norske profflaget i Tour de France allerede til sommeren. Foto: Torstein Wold / TV 2

Sykkelsesongen 2023 er fortsatt et godt stykke unna, men kampen om Tour de France-billettene er allerede godt i gang i kulissene.

Uno-X kjempet om en invitasjon i fjor, men ble veiet og funnet akkurat for lette. Da ble det franske nivå to-laget B&B Hotels-KTM foretrukket fremfor den norske proffsatsingen.

Nå kjemper det samme franske laget en stadig mer desperat kamp mot klokka for å hindre at laget oppløses. Det vil i så fall resultere i mange profilerte ryttere på markedet – og en tilsynelatende langt enklere vei inn i Tour de France for Uno-X.

– Det er viktig å presisere at trøbbelet til B&B Hotels-KTM ikke er noe vi gleder oss over. Men jeg mener vi objektivt og subjektivt er kvalifisert til å sykle Tour de France til sommeren. Om det ikke er et fransk nivå to-lag som er i posisjon til å bli invitert, så går sjansene våre for å bli invitert fra mindre sannsynlig til overveiende sannsynlig, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland.

Se faktaboks under for å forstå hvordan Uno-X kan delta i Touren 2023

Et fransk luftslott?

Skulle Uno-X bli invitert til Touren, blir det i så fall første gang et norsk lag stiller til start i verdens største sykkelritt.

– Om det skulle skje… Det ville ikke vært til å fatte og forstå. Det snakkes om at 65-70 prosent av markedsverdien til de største lagene kommer fra Tour de France. Om vi får delta, håper jeg nordmenn allerede nå begynner å bestille hotellrom! Fortsetter Haugland.

Invitasjonene deles tradisjonelt ut av arrangør ASO i månedskiftet januar/februar.

Det altavgjørende før den tid er imidlertid skjebnen til B&B Hotels-KTM-laget.

Kort fortalt er saken at nivå to-laget (samme nivå som Uno-X), som har syklet Touren de siste to årene, skulle oppgradere betraktelig før 2023-sesongen.

Saken fortsetter under faktaboksen

Slik kan Uno-X komme til Tour de France 2023 22 lag* får delta i Tour de France 2023

18 av de 22 plassene går automatisk til WorldTour-lagene (lagene på sportens høyeste nivå)

Uno-X er ikke på WorldTouren, og må derfor bli invitert av arrangøren

To av de resterende fire plassene går automatisk til de to lagene som er best plassert på UCIs årlige rangering (utenom de 18 WorldTour-lagene). De to er Lotto-Soudal og TotalEnergies

De to siste plassene kan arrangøren dele ut til de lagene de vil på nivå to (hvor Uno-X er)

Arrangøren foretrekker historisk å invitere lag to-lag fra Frankrike. I 2023 vil det kun være to av disse: TotalEnergies (som allerede er automatisk invitert) og B&B Hotels-KTM (som kan forsvinne)

Om B&B Hotels-KTM forsvinner, tilsier all sportslig logikk at Israel-Premier Tech (med Chris Froome, Jakob Fuglsang og Michael Woods i stallen) og Uno-X (med Kristoff, Rasmus Fossum Tiller, Halland Johannessen-tvillingene) blir invitert

Det spekuleres i om det baskiske laget Euskaltel-Euskadi vil bli invitert fordi 2023-Touren starter i nettopp Baskerland, men laget er ikke i nærheten av å ha det samme sportslige nivået som Israel-Premier Tech eller Uno-X *De siste årene har 22 lag deltatt i Touren. Det eksisterer hvert år en mulighet for at dette endres, men lite tilsier at dette vil skje i 2023

En rekke profilerte ryttere har forpliktet seg til laget (Mark Cavendish, Cees Bol, Nick Schultz, Ramon Sinkeldam med flere), og det ble rapport at store sponsorer som Amazon, Carrefour og Paris by (!) var på vei inn for å gi laget mye mer penger å rutte med.

Om de hadde lykkes med det, hadde de i praksis vært garantert en Tour de France-billett. Og det på bekostning av Uno-X igjen.

Men så ble det stille fra lagsjefene til det franske mannskapet. Lenge.

Internasjonale sykkellag må sende inn en betydelig mengde dokumentasjon til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) hver høst for å dokumentere at alt på er på stell. Den ene fristen etter det andre kom og gikk uten at B&B Hotels-KTM-laget kunne vise at de hadde den nødvendige finansieringen på plass.

Senest fredag rapporterte regional fransk presse at samtlige ryttere hadde fått beskjed om at de kan se seg om etter nye arbeidsgivere. Ifølge Ouest France, er sannsynligheten nå overveiende for at hele prosjektet går under.

– Nervepirrende dager

Vel å merke er det fortsatt teoretisk mulig at laget får inn de nødvendige sponsorene og berger prosjektet i alle siste liten. Sjansen krymper imidlertid for hver dag som går.

Slik TV 2 forstår det, har lagsjef Jerôme Pineau nå bare dager på seg til å redde laget.

TV 2 var i kontakt med B&B Hotels-KTM-laget søndag ettermiddag, men de vil ikke kommentere noe rundt lagets fremtid før om noen dager

– Jeg skal ærlig innrømme at det er noen nervepirrende dager nå, sier Haugland, og fortsetter:

– Forrige uke var vi i Monaco og Genève for ulike møter med UCI, lag, rittarrangører og andre interessenter. Responsen og ryktene der går på at vi er nærme (TdF-billett, journ. anm.), men ingenting er konkret. Vi får bare smøre oss med den tålmodigheten vi ikke har.

Om Uno-X skulle få plass i neste års Tour, er det ventet at nysigneringen Alexander Kristoff vil lede mannskapet i Frankrike.

– Ville satt pengene mine på Uno-X i Touren 2023

Invitasjoner til de to andre treukersrittene (Vuelta a España og Giro d'Italia) er fortsatt i teorien mulig, men er vurdert som mindre sannsynlig.

I teorien skulle det være enklere å skaffe seg en invitasjon til ritt som er mindre viktige enn Tour de France, men det er ventet at arrangørene av de to rittene vil prioritere å invitere de mange spanske og italienske lagene til å sykle på hjemmebane, fremfor å invitere et norsk-dansk lag. I Frankrike, derimot, er det til sammenligning få lag på nivå to, noe som gjør at Uno-X har færre konkurrenter i kampen om billett.

– Jeg ville satt pengene mine på at vi får se Uno-X i Tour de France til sommeren. De neste dagene blir spennende å følge - foreløpig er Uno-X det første laget som banker på døra når det gjelder Tour-deltagelse om B&B Hotels-KTM ikke finner midlene til økt satsning. Euskaltel-Euskadi er også en joker, men i mine øyne er de altfor svake. Men man vet aldri, sier Magnus Drivenes, sykkelekspert i TV 2.