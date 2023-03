– Dør jeg med en gang, eller kan jeg overleve?

OPTIMIST: Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, fikk diagnosen akutt leukemi like før sykkel-VM i fjor høst. Nå tror han at han kommer til å bli tilnærmet helt frisk igjen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det har gått seks måneder siden sportssjefen i Norges Cykleforbund fikk diagnosen, og for første gang siden den septemberdagen i fjor høst skal han innom kontoret og hilse på kollegene.

– Jeg har gledet meg veldig til i dag. Det er godt å se han igjen, sier kollega Eddy Knudsen Storsæter, som er landslagssjef for terrengsyklistene, idet Falk kommer inn i Norges Cykleforbunds lokaler i Asker.

– Det er veldig hyggelig å være tilbake igjen og treffe folk. Det setter jeg pris på, sier han.

Det har vært lange måneder for Falk, og det er fremdeles en stund til han kan være tilbake i jobb, men kroppen begynner omsider å spille på lag igjen.

Det var ikke en selvfølge når en i utgangspunktet normal helsesjekk endte med øyeblikkelig cellegiftbehandling for et halvår siden.

PÅ VISITT: Hans Falk var innom forbundskontorene denne uken, men er ennå ikke tilbake i jobb. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg visste ikke om det var et mareritt eller om det var sant

Falk hadde gått til legen etter å ha følt seg sliten og trøtt over tid, og ble deretter bedt om å komme til Ahus.

– De tok noen prøver der, og etterpå ble jeg sittende på et rom og vente på å høre fra legen. Jeg ble til slutt vekt halv tre på natten av legen, som sa at det ikke var noen hyggelig beskjed han hadde å gi. «Du har blodkreft». Jeg visste ikke om det var et mareritt eller om det var sant. Så det var et sjokk, forteller han.

– Man får jo mange tanker i hodet samtidig: «Vil man dø med en gang, har man en måned igjen i å leve, kan jeg overleve?». Man stiller seg selv mange spørsmål.

Legene ville ikke gi noen nøyaktig prognose for hvor gode sjanser han hadde til å overleve, men behandlingen han ble satt på kunne tidlig ha kostet ham livet.

– Jeg hadde vel cellegift i en ukes tid, 24 timer i døgnet. Tre ulike varianter. De gjorde en ny kontroll etter en uke, men da var kreftcellene fortsatt der. Så da måtte jeg på ny cellegiftkur med en gang. Da var jeg helt på bunnen og faktisk nære på å stryke med. Men jeg klarte meg, forteller han.

VED GODT MOT: Hans Falk har helt siden dag én vært overbevist om at han skulle bli frisk igjen. Foto: privat.

Nyresvikt og stamcelletransplantasjon

65-åringen kom seg gjennom cellegiftkurene, men problemene kroppen var langt fra i balanse.

Komplikasjoner gjorde at han fikk et stort sår i halsen. Det gjorde at han ikke kunne spise eller drikke på to uker. Alt måtte inn intravenøst.

Før jul måtte han så gjennom en stamcelletransplantasjon. Nye komplikasjoner førte til nyresvikt og dialysebehandling.

Stamcelletransplantasjonen viste seg imidlertid å være vellykket i midten av januar, og siden den gang har han vært sterk i troen på at han ville bli helt frisk igjen.

Nå er det viktigste som gjenstår at kroppen begynner å produsere flere røde blodlegemer.

– Jeg har fortsatt lave verdier - 8,6 i hemoglobin. Så jeg orker ikke så mye enda. Men når blodverdiene blir normale, så tror jeg at jeg skal bli som før igjen.

ERFAREN: Hans Falk har vært sportssjef i Norges Cykleforbund siden 2012, og har også vært sportssjef i det svenske forbundet. Her i diskusjon med Stein Ørn under VM i 2014. Foto: Vidar Ruud / NTB

Foss: – Et slag i trynet

Nå prøver han å få inn en rolig spasertur hver dag. At han skulle bli frisk igjen, var han aldri i tvil om.

– Det var tøft å fortelle diagnosen til de rundt meg. Men jeg synes jeg håndterte det veldig bra mentalt. Jeg var hele tiden innstilt på at jeg skulle komme meg gjennom det, selv om det kom til å bli slitsomt og ta tid. Så det å gi beskjeden til de man har rundt seg var kanskje det tyngste, sier han.

Håpet er at han kan være tilbake i jobb igjen i løpet av de neste månedene.

Det gleder syklistene som måtte klare seg uten sportssjefen under VM i fjor.

– Det var et slag i trynet (at han fikk kreft, journ.anm). Det virker som at det går bedre nå, og at han begynner å komme over kneika. Det er godt nytt. Men det er brutalt, ja, sier Tobias Foss, som beskriver Falk som en «essensiell del» av norsk sykkelsport.

– Det virker ofte som om det er de som fortjener det minst som får det. Men det er godt å høre at det går bedre nå. Jeg ønsker Hans alt vel fremover, sier Edvald Boasson-Hagen