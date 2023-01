Disse rytterne vil TV 2s sykkeleksperter se i Tour de France

– Glem X-faktor. Fra nå av heter det Uno-X-faktor. Jeg har satt opp et lag som er full av det, sier Mads Kaggestad.

Han er – i likhet med resten av Sykkel-Norge – i skyene over nyheten om at det norsk-danske profflaget har blitt invitert til Tour de France.

– Dette blir en ny æra. Dette er noe vi har drømt om i alle år. Endelig blir det virkelig, sier Dag Otto Lauritzen.

– Før har vi hatt enkeltryttere som har gitt oss fantastiske resultater. Nå har vi et helt lag. Det blir som når fotball-landslaget er med i EM og VM. Når Uno-X er med på Tour de France i sommer, så har sykkelpublikummet et helt lag å heie på, legger han til.

Men hvem skal med?

Noen blir skuffet

Uno-X har en bred stall med sultne ryttere. Alle har naturligvis lyst til å være med i det største sirkuset av dem alle, men 20 av guttene i gult og rødt blir skuffet.

– Det er ikke enkelt å plukke åtte ryttere, i hvert fall ikke et halvt år før det braker løs, men jeg mener at de bør tenke offensivt, sier Mads Kaggestad - som peker på disse navnene som de mest aktuelle for Kurt Asle Arvesen og co:

Alexander Kristoff, 35 år: – Han er selvskreven. Laget bør bygges rundt den mest meritterte og rutinerte av dem alle. Han er den som har størst muligheter til å vinne og hadde en veldig god sesong i fjor. Jeg tror at motivasjonen han vil få gjennom å skulle lede det første norske laget i Tour de France, vil bidra til å gi ham et nytt løft.

NY PÅ LAGET: Alexander Kristoff. Foto: Uno-X

Lasse Normann Leth, 30 år (fra Danmark): – Han har vunnet VM- og OL-gull i parløp på bane med Kristoffs tidligere opptrekker, Michael Mørkøv. Har rutine og vært proff på øverste nivå tidligere. Om han er i form, så har han gode egenskaper til å manøvrere Kristoff inn mot oppløpet, som er viktig.

Rasmus Fossum Tiller, 26 år: – Han er et beist av en syklist, men en imponerende kapasitet. Han er en god ressurs for Kristoff i avslutningene, men også underveis. Han kan gå i brudd, men kan også være en plan B i spurten hvis kapteinen ikke har dagen.

BEIST: Rasmus Fossum Tiller. Foto: Uno-X

Anders Skaarseth, 27 år: – Han er kjøresterk - noe han ikke minst viste under Paris-Roubaix i fjor - og er en naturlig road captain. Har også vist seg bra frem i brudd, noe andreplassen fra en etappe av Dauphiné i fjor var et solid bevis for.

KJØRESTERK: Anders Skaarseth. Foto: Uno-X

Jonas Gregaard, 26 år (fra Danmark): – Hadde en veldig solid sesong i fjor og har erfaring fra World Tour-nivå. Er ikke en utpreget vinnertype, men kan få solide resultater i kupert terreng og er god å ha når de andre rytterne bli slitne i uke to og tre av Tour de France.

ERFAREN: Jonas Gregaard. Foto: Uno-X

Tobias Halland Johannessen, 23 år: – Dette er en mann som alle ønsker å se i et ritt som Tour de France. Han er så talentfull at man aldri vet helt hva han kan finne på. Han vant ungdomstrøya i Dauphiné i fjor og ble nummer sju sammenlagt i Katalonia Rundt. Hvis han bygger videre på det - og samtidig holder seg skadefri - så kan dette bli virkelig moro.

HÅP: Tobias Halland Johannessen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Torstein Træen, 27 år: – Dette er kanskje den reneste klatreren vi har hatt i norsk sykkelsport siden Atle Kvålsvoll. Det blir veldig spennende å se hva Torstein kan finne på dersom han får sjansen i et terreng som passer ham. En etterhvert erfaren rytter som er svært spennende.

KLASSISK KLATRER: Torstein Træen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Søren Wærenskjold, 22 år: – Jeg har tatt en sjanse og vært litt dristig med dette uttaket. Wærenskold er et fantastisk talent som har en utrolig motor. I U23-VM i høst viste han med gull på tempo og bronse på fellesstart hva han er kapabel til. Han har en stor motor og kan gjøre en jobb for Kristoff inn mot oppløpet. Jeg vil tro at Uno-X tenker at han er for ung, men dette tar han på strak arm.

STOR MOTOR: Søren Wærenskjold. Foto: Uno-X

Har tro på etappeseier

På spørsmål om hva dette laget er kababel til å få til, svarer Kaggestad dette:

– Uno-X kan vinne etapper med Kristoff. Og så kan de sette farge på rittet med Halland Johannessen, Træen og Gregaard. Jeg ville ikke hatt noen til å hjelpe klatrerne, de må være offensive og jakte resultater på egenhånd.

Magnus Drivenes er langt på vei enig med sin ekspertkollega i TV 2, men i motsetning til Kaggestad ville han valgt danske Anthon Charmig foran Lasse Normann Leth på laget.

– Kristoff, Halland Johannessen, Tiller, Træen, Skaarseth og Gregaard er bankers i mine øyne. De to siste plassene er imidlertid litt mer åpne ut fra hvilke ambisjoner de har rundt Kristoff og Halland Johannessen. Der vil nok vårsesongen spille inn ut fra hvilken form Kristoff og Halland Johannessen har når vi kommer til Tour de France. Men slik det er nå ville jeg valgt Charmig ut fra at han er en habil klatrer og har et voldsomt toppnivå. Og så har jeg landet på Wærenskjold. Han er ett av de største talentene vi har og kan være en viktig mann for Kristoff, sier Drivenes.

– Hva kjennetegner det mannskapet du har plukket ut?

– Det er et allsidig lag som kan hevde seg på alle mulige etapper. Kristoff har et bra lag rundt seg i spurtene. Selv om det ikke er det råeste opptrekkstoget, så er det solide gutter som kan bidra i en finale. I tillegg har de typer som kan gå i brudd på lettkuperte og harde fjelletapper. Nei, det er rett og slett et lag som vil sette gul og rød farge på Tour de France, svarer TV 2s sykkelekspert.

Får refs av Dag Otto

Disse er tettest på

Tour de France-sirkuset ruller avgårde fra Bilbao 1. juli med 22 lag til start.

– Vi vet fra tidligere at Uno-X løfter seg i takt med oppgaven. Det har vi sett i Colombia, Katalonia og Dauphiné. Tour de France er hakket tøffere og det kommer til å bli et trøkk som de aldri tidligere har opplevd. Men jeg tror ikke at de blir noen kasteball. Det snakkes om at den gule trøya gir ekstra krefter. Men for Uno-X sin del så tror jeg bare det å delta vil gi de vinger, sier Mads Kaggestad.

Han tror hele Uno-X-systemet vil la seg inspirere av den sommeren som ligger foran dem. Og mener det blir ekstra spennende å følge laget gjennom våren.

– Nå blir det kamp om å vise seg frem og om å komme seg med til Tour de France. Selv om jeg har valgt ut åtte ryttere, så er det mange flere som er aktuelle. På min reserveliste står Erik Resell, Jonas Abrahamsen, Martin Urianstad Bugge, Niklas Eg, Anthon Charmig, Anders Halland Johannessen og Niklas Larsen, sier Kaggestad.