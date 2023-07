Dette vekker reaksjoner: – Trist at det skal ødelegge

Flere mener Tour de France-arrangøren må vurdere å ta grep etter at Tadej Pogacar ble blokkert. Hovedpersonen selv avdramatiserer det hele.

Da Tadej Pogacar skulle gå til med drøyt 500 meter igjen til toppen av Col de Joux Plane på 14. etappe, måtte han plutselig stoppe opp.

– Det er helt sjanseløst, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.



Se videoen i videovinduet øverst!

Pogacar ble blokkert av motorsyklene foran ham som slet med å komme seg gjennom folkemengdene opp monsterfjellet i Alpene.

– Det er trist at det skal ødelegge. Selv om det er fantastisk med all publikummet, er det på grensen til for mye, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.



Lauritzen mener Tour-arrangøren må vurdere å sette opp gjerder på de siste kilometerne mot toppen av de viktige stigningene.

REAGERER: TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen mener arrangøren må vurdere gjerder på de siste kilometerne av Tour de France-fjellene. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Ifølge Eurosport-programleder Orla Chennaoui har de to motorsyklistene fått startnekt på søndagens etappe som følge av situasjonen på 14. etappe.

– Arrangøren må ta lærdom av det. Én ting er en poengspurt, men når det i tillegg er bonussekunder, er det ikke fair mot rytterne. Pogacar fikk ikke fullført sin opprinnelige plan om å få en luke på Vingegaard, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Vingegaard var først over toppen og tok bonussekunder på Pogacar.

– Det er veldig fint at vi har mange som heier, men som i går blir det nesten umulig. Begge måtte stoppe fordi motorsyklistene ikke kunne passere. Det er synd. Vi har kommet til et punkt der arrangørene virkelig må vurdere å sette inn gjerder på de siste kilometerne på stigninger, sier Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann.

Pogacar tok blokkeringen med et skuldertrekk.

– Det er synd, men jeg tror ikke det blir avgjørende til slutt, sier han.

SUPERDUELL: Jonas Vingegaard økte ledelsen i Tour de France-sammendraget med ett sekund til Tadej Pogacar. Dansken leder nå med ti sekunder etter 14. etappe. Foto: Bernard Papon / AFP / NTB

UAE Team Emirates' sportsdirektør Matxin Joxean Fernández ønsket ikke å legge for mye i det med tanke på Tour-sammendraget.

– Bataljen fortsetter i morgen, sier han.



Jonas Vingegaard tok ett bonussekund mer enn Tadej Pogacar på 14. etappe. Dansken leder nå sammendraget med ti sekunder.

– Jeg er superglad for å ta tre sekunder der (på toppen), men så slo han meg på målstreken, så til slutt utgjorde det bare ett sekund. Jeg kan være fornøyd med det, sier Vingegaard.