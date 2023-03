Dette vekker reaksjoner: – Han kommer til å angre

Se Flandern rundt på TV 2 Direkte søndag fra klokken 09.30.

Wout van Aert kom inn på oppløpet alene sammen med lagkamerat Christophe Laporte i søndagens Gent-Wevelgem.

Det ble ingen spurtduell mellom Jumbo-Visma-rytterne. Van Aert syklet arm i arm med Laporta – før han lot franskmannen krysse målstreken først.

– Det er hans valg, men jeg ville ikke ha gjort det, sier sykkellegenden Eddy Merckx til Sporza.

– Wout kommer til å angre, mener den tidligere sykkelhelten Tom Boonen til den belgiske avisen.

GODE LAGKAMERATER: Wout van Aert lot Christophe Laporte vinne søndagens Gent-Wevelgem. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

– Om 15 år kan Wout tenke tilbake på dette øyeblikket og være sint på seg selv. Han skjønner kanskje ikke helt hva han ga bort. Seieren er borte. Jeg kunne ikke ha gjort det selv, sier Johan Museeuw, som vant Flandern rundt tre ganger, til VTM Nieuws.

– Helt fantastisk

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad hyller van Aert for gesten.

– Han er en lagspiller, og laget står over han som enkeltperson. Jeg tror han tenker at han vinner veldig på det senere når Laporte skal ofre seg for ham. Det er noe Laporte gjør stadig vekk, sier Kaggestad.

ROSER VAN AERT: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jumbo-Visma har blitt kritisert for å spise opp alt og ikke gi noe til konkurrentene, men internt har de høy grad av generøsitet. Dette gjør samarbeidsklimaet helt fantastisk i verdens beste sykkellag, mener Kaggestad.

Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann mener Laportes seier er et bilde på hvorfor det nederlandske laget er så sterkt.

– For noen år siden var Wout alene i finalen i klassikerne. Vi hadde ikke Tiesj Benoot, Christophe Laporte og Dylvan van Baarle på laget. Hadde Wout vært en leder som ville ta alt selv, ville vi aldri klarte å få så gode ryttere som Tiesj, Christophe og Dylan på laget. De har også egne ambisjoner, sier Niermann til Sporza.

RANGERES HØYT: Wout van Aert (t.v.) unnet Christophe Laporte seieren. Foto: Jasper Jacobs / AFP

– Mer glede enn å vinne selv

Van Aert feiret Laportes seier etter målgang.

– Det var en utrolig måte å avslutte en stor klassiker som Gent-Wevelgem. Det er utrolig å krysse målstreken sammen. Det er nesten uvirkelig at vi gjorde det igjen, sier van Aert, gjengitt av Cyclingnews.

På en etappe i fjorårets Paris-Nice kom van Aert til mål sammen med lagkameratene Laporte og Primoz Roglic.

– Folk hjemme ser kun rittet, men Christophe er en god venn. Vi har vært på landeveien sammen i et helt år. Vi har vært på samlinger, og da føler du det på en annen måte, sier van Aert.

SEIERSMASKIN: Jumbo-Visma er av de fleste regnet som verdens beste sykkellag. Søndag er Wout van Aert blant favorittene i T 2 Foto: Dirk Waem / AFP

– For meg er det veldig viktig å vise at det ikke er mulig å gjøre alt alene. Dette gir meg kanskje mer glede enn å vinne selv, sier han.

Wout van Aert vant Gent-Wevelgem i 2021. Thor Hushovd (2006), Edvald Boasson-Hagen (2009) og Alexander Kristoff (2019) har tidligere vunnet rittet.