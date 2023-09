Sepp Kuss økte sammenlagtledelsen. Jonas Vingegaard ofret seg for sin amerikanske hjelperytter.

Det skapte sterke reaksjoner da Pirmoz Roglic og Jonas Vingegaard stakk fra lagkamerat og sammenlagtleder Sepp Kuss på 17. etappe i Vuelta a España, men amerikaneren fikk mer hjelp på 18. etappe.



– Her gjør Vingegaard den jobben som Kuss pleier å gjøre. Han betaler tilbake, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad underveis på etappen.



På oppløpet klarte ikke Vingegaard å følge spurten.

– Vingegaard har ofret seg for Kuss, sa Kaggestad.



– Dette markerte at Kuss er sjefen, mener han.



Unik mulighet



Kuss økte sammenlagtledelsen fra åtte til 17 sekunder når tre etapper gjenstår av årets Vuelta.

– Kuss kommer aldri igjen til å få muligheten til å gå i et brudd tidlig i et treukersritt som han gjorde i årets Vuelta, sier Kaggestad.

– Det er utrolig viktig for å ta vare på muligheten for å vinne Spania rundt og beholde trøyen. Lørdag er hektisk, og alt kan skje, men det er helt åpenbart en vilje til at amerikaneren skal gå helt til topps, fortsetter TV 2s sykkelekspert.

Fredag venter en flat etappe, før det er en kupert dag lørdag.

Bruddseier for Evenepoel

Remco Evenepoel gikk fra bruddet med 29 kilometer igjen til mål og vant etappen. Det var hans tredje etappeseier i årets Vuelta.

Evenepoel sikret seg samtidig klatretrøyen.

– Han er et fenomen, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.



ETAPPEVINNER: Remco Evenepoel vant 18. etappe i Vueltaen. Foto: Miguel Riopa / AFP / NTB

– Han vinner ikke Vuelta a España sammenlagt, men han fortsetter å levere råsterke resultater, sier Kaggestad.



Evenepoel dediserte seieren til kjæresten.

– Jeg følte at jeg var den sterkeste i utbrytergruppen, så jeg ville ikke kaste bort tiden. Jeg gikk for det. Jeg satt med supergode bein i dag. Beina var som på 14. etappe, sier Evenepoel i seiersintervjuet.

