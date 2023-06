Dette er Tour de France-laget til Uno-X

LAGETS STORE STJERNE: Alexander Kristoff blir en viktig mann for UNO-X. Foto: Carina Johansen

Saken oppdateres med reaksjoner.

Rytterne ble presentert på en pressekonferanse i Oslo tirsdag formiddag.

Laget består av de følgende rytterne:

- Alexander Kristoff (34)

- Tobias Halland Johannessen (23)

- Torstein Træen (27)

- Rasmus Fossum Tiller (26)

- Søren Wærenskjold (23)

- Jonas Abrahamsen (27)

- Anthon Charmig (25)

- Jonas Gregaard (26)

Det betyr at Uno-X stiller med seks nordmenn og to dansker.

Av disse åtte, er det kun Kristoff, Gregaard og Tiller som tidligere har syklet et treukersritt.

Uno-X- sjef Jens Haugland gleder seg til Tour de France.

– Jeg er stolt av å si at vi er klare. Vi har en klar identitet og filosofi. Troppen består av kun norske og danske ryttere. Dette er et stort øyeblikk for skandinavisk sykkel, sier Haugland på pressekonferansen.

STOR DAG: En stolt Jens Haugland presenterte Uno-X-troppen med Gabriel Rasch. Foto: Wordup Projects

Sportsdirektør Gabriel Rasch forteller at det ikke har vært enkelt.

– Siden vi fikk invitasjonen i januar, har vi ønsket å kunne ta ut vårt beste lag og gi dem det best mulig utgangspunktet. Vi har ønsket å gi dem det beste rittprogrammet, men det har ikke vært enkelt, for det er mange som hadde fortjent en plass, sa Rasch.

Abrahamsen inn fra siden

Rittet starter i Bilbao, Spania, lørdag 1. juli, og det blir en historisk utgave sett med norske øyne: Aldri tidligere har et norsk lag stått på startstreken i verdens største sykkelritt.

Det har aldri vært noen hemmelighet at laget i stor grad vil ledes av Kristoff og Halland Johannessen i jakten på etappeseire, og laget vil ikke starte rittet med et uttalt mål om en høy sammenlagtplassering - til tross for Torstein Træens åttendeplass nylig i generalprøven Critérium du Dauphiné.

TV 2 skrev i tidlig mai at syv ryttere allerede da hadde fått beskjed at de var tiltenkt en rolle på Tour-laget, med forbehold om skader, sykdom og formsvikt.

Alle de syv rytterne figurer i det endelige uttaket, men TV 2 vet at det var lange diskusjoner og delte meninger internt om hvem som skulle få den åttende og siste plassen.

Kampen stod i utgangspunktet mellom Fredrik Dversnes (26), Martin Urianstad Bugge (24) og Erik Nordsæter Resell (26), men krasjer og skader på de to førstnevnte, samt et markant oppsving i form fra Abrahamsen, gjør at det er sistnevnte som får æren av å sykle Uno-X sin første Tour.

FÅR MULIGHETEN: Jonas Abrahamsen. Foto: Uno X

Tror på etappeseier

Sykkelekspert i TV 2 tror laget kan hevde seg i årets Tour de France-utgave.

– De har hatt en veldig fin formkurve inn mot Tour de France. Det ser lovende ut, sier han.

Han tror etappeseier er realistisk for det norske laget, med Alexander Kristoff som den fremste kandidaten.

– Vi vet hva som bor i Alexander. Han er et bra lag rundt seg. Måten de herjet på i Belgia Rundt var imponerende. Jeg tror etappeseier er realistisk.