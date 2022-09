Dette er Kristoffs dom over VM-løypa

Som sistemann i seksmannslaget som natt til søndag norsk tid skal på gulljakt i Wollongong, ankom 35-åringen Australia. Med en liten dose jet-lag og et snev av forkjølelse som ikke slipper taket, la han ut på en sekstimers treningstur onsdag morgen.

– Det har vært imponerende å se hva Norge har fått til her nede før jeg kom. Vi får se om vi klarer å følge opp gullmedaljene fra tempo. Uansett hva som skjer har vi levert et bra mesterskap, men jeg håper så klart at det blir mer feiring, sier han til TV 2 når vi møter ham utenfor Mercure hotell i Gerringong - en liten times kjøretur sør for VM-byen.

Der har det norske laget base under mesterskapet. Stemningen er naturligvis god etter at Tobias Foss og Søren Wærenskjold syklet seg inn i den ikoniske regnbuetrøya.

– Når slike ting skjer så fører det ofte til at de andre på laget hever seg litt. Dette er med på å gi oss ekstra motivasjon inn mot fellesstarten, sier Norges kaptein.

Alexander Kristoff la ut på en sekstimers treningstur i deler av VM-løypa onsdag morgen. Foto: Sindre J. Olsen

Vil ha løssluppen taktikk

Sammen med den nybakte verdensmesteren, Andreas Leknessund, Rasmus Tiller, Sven Erik Bystrøm og Anders Skaarseth skal han gjøre et forsøk på å følge opp innsatsen i den 266,9 km lange løypa.

– Jeg har ikke sett den ennå, men vi skal sykle deler av den i dag. Jeg håper å være med å kjempe om en topplassering, men det kommer naturligvis an på hvordan det blir kjørt, påpeker han.

For med typer som Tadej Pogacar, Wout van Aert og Remco Evenepoel på startstreken så er dette ryttere som kan sprenge feltet omtrent på egenhånd.

– Vi har et sterkt lag og ryttere som er bedre enn meg i bakker. I så måte er jeg «the weakest link». Vi bør derfor ha en løssluppen taktikk og ikke basere alle kort på meg. Jeg har vært litt hanglete i det siste, så det kan være at det blir for hardt, det er derfor lurt å ha flere scenarier enn meg, sier Kristoff og beskriver løypa som like hard som den i Bergen i 2017.

Da ble Kristoff nummer 2. . .

– Jeg forventer at han presterer på sitt aller beste. Kristoff har utrolig nok åtte topp-10-plasseringer i VM og virker å være i god form. Men det er riktig at vi har et godt lag rundt ham, så vi trenger ikke å låse alt rundt ham så lenge han har den støtten rundt seg som han behøver, sier Kurt Asle Arvesen, som fungerer som landslagssjef for herrelandslaget under VM.

– Men har han egentlig sjans mot de aller beste nasjonene?

– Ja. Man skal aldri avskrive Kristoff. Vi skal ha dedikerte ryttere rundt ham så han får den støtten han trenger. Hvis det er tilfelle, så er det åpent for å spille ut andre kort, påpeker mannen som til daglig er øverste sportslige ansvarlige i Uno-X, som Kristoff skal sykle for neste sesong.

JOKERE: Den ferske verdensmesteren Tobias Foss og Andreas Leknessund kan være andre kort å spille ut natt til søndag. Foto: Sindre J. Olsen

– Det kan gå!

Det vil i så fall være form- og klatresterke ryttere som Andreas Leknessund og Tobias Foss som peker seg ut som jokere i kortstokken.

– Vi har mange gode ryttere her. Rasmus går bra i slike løyper, noe han viste under NM da han vant. I tillegg har vi en fersk verdensmester og Leknessund - som tok sammenlagtseieren i Arctic Race - i form. Det samme er Sven og Skaarseth. Nei, jeg synes vi har et fint og balansert lag, så det trenger ikke bare å være meg som kan vinne, påpeker Stavanger-mannen.

Etter en tur på nesten 190 km - der de blant annet fikk testet den hardeste bakken opp til Mount Keira (473 moh), var dette dommen til Kristoff:

– Dette var ganske som forventet, så troen er verken svekket eller styrket. Jeg tror det kan gå, men det er nok helt på grensa.