– Jeg følte bare at det var informativt. Så det er media som lager mange saker ut av det, sier Alexander Kristoff til TV 2 før etappe fire.

I den første massespurten klarte ikke Kristoff og Uno-X å ta noen topplassering. Det endte med en 14. plass for den norske veteranen, mens opptrekker Søren Wærenskjold fulgte på plassen bak.

SE: Slik gikk det i spurten for Uno-X

Like etter målgang snakket Kristoff om at Jonas Abrhamsen burde sluppet seg tidligere tidligere – og at han havnet i veien etter hvert.

– Det ser ut som at han får masse kjeft, men det var bare at vi skal gjøre det bedre, sier Kristoff muntert.



SKUFFELSE: Det ble 14. plass for Alexander Kristoff på den første spurtetappen i årets Tour de France. I bakgrunnen sitter Jonas Abrahamsen og Rasmus Fossum Tiller. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg har lært utrolig mye av Alex etter at han kom på laget. Jeg er ganske ny i spurtfeltet, og jeg lærer av erfaringen til Alex. Jeg håper at vi kan få det til å klaffe. Det er små ting vi må jobbe med som kan utgjøre en stor forskjell, sier Abrahamsen til TV 2.

«Grenlandsplogen» har imponert mange i Tour de France-innledningen, til tross for at han fikk en leksjon av Kristoff.

– Vi kan ikke være så mange foran inn på de siste kilometerne, for da havner vi langt bak i rekkene. Det blir vanskelig å finne plass og komme frem. Det var litt det som skjedde i går. Jonas gjorde en veldig god jobb i går med det han egentlig skulle gjøre, sier Kristoff.

Kristoff lover klem til Uno-X-hjelper

– Han gjorde en 10/10-jobb frem til de to siste kilometerne. Da hadde han fortsatt krefter og ville mer, og da ble det litt halvveis. Det ble ikke så bra til slutt likevel, fortsetter han.

Dønn ærlige beskjeder

Tirsdag er det ventet å bli en ny massespurt i målbyen Nogaro.

– Det er «crazy» hvordan de siste 40 kilometerne er. I vanlige løp starter posisjonskampen med kanskje ti kilometer igjen. Her er det 45 kilometer før. Man må være skikkelig på hele tiden. Du blir plutselig skvist, og andre lag kommer mellom. Det er ikke noe jeg er vant til fra før, sier Tour de France-debutant Jonas Abrahamsen.

Uno-X-sjef Jens Haugland er glad for å ha Kristoffs erfaring i laget.

– Vis meg fotballgarderoben til Kjetil Knutsen med 0-2 mot Molde. Sykkelsporten er veldig åpen. Du får se alt som skjer etter målgang. Det er dønn ærlige beskjeder, og sånn er det i bussen hver eneste dag. Det eneste er at det er flere kameraer på oss nå, sier han til TV 2.