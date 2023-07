Derfor vraket han storlaget: – Vil helst velge moralsk riktig

Stortalentet Søren Wærenskjold ble fristet av tilbudet fra et av verdens beste lag, men det føltes ikke moralsk riktig å skulle takke ja.

«Flodhesten» fra Mandal har vist glimt av sitt enorme potensial i sin første Tour de France.

Prestasjonene til U23-verdensmesteren har blitt lagt merke til av flere lag, men i vår signerte Wærenskjold en ny kontrakt med Uno-X som strekker seg ut 2026-sesongen.

Allerede da var flere større lag interesserte. Sammenlagtkanon Tadej Pogacar sitt lag, UAE, ga mandalitten et tilbud, men sørlendingen takket nei.

ET MORALSK VALG: Søren Wærenskjold opplevde det ikke som moralsk og etisk riktig å skulle signere for UAE. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det synes lagets sportsdirektør Mauro Gianetti er synd.

– Vi var interesserte. Han er en veldig, veldig god rytter. Vi så hvordan han kan være spurtopptrekker og sprinter. Det er en imponerende og veldig interessant syklist, sier han til TV 2.



– Ikke så fan

Mandalitten innrømmer at han ble fristet, men etter å ha tenkt seg om kom han frem til at det ikke var riktig lag for ham.

– Man blir det (fristet), men jeg vet at nordmenn ikke er så fan av Emiratene og sånn som det. Det spilte selvfølgelig en rolle. Man vil helst velge moralsk og etisk riktig og ikke velge lønnen foran alt, sier Wærenskjold.

For han var det til slutt et enkelt valg å forlenge kontrakten med det norsk-danske laget.

– De kom med et bra tilbud. Da var det lett å takke ja til det. Det er gøy å være en del av et lag som er på vei oppover.

Venter forsterkninger

Det er ventet at Uno-X vil ha en enda bredere og sterkere stall neste sesong.

Andreas Leknessund og danske Magnus Cort Nielsen er i begynnelsen av august ventet å bli presentert som kommende Uno-X-ryttere.

NY LAGKAMERAT?: Magnus Cort Nielsen er ventet å bli lagkamerat med Søren Wærenskjold i Uno-X neste sesong Foto: Anne-Christine Poujoulat

Måten det satses på var med å påvirke Wærenskjolds avgjørelse om å forlenge kontrakten.

– Det er et lite lag som ble startet i 2017. I 2023 sykler man i Tour de France. Det er gøy å være med på utviklingen. Til neste år blir det nok forsterkninger i rytterstallen, så det er veldig gøy å være en del av, sier han.