Derfor kan skaden øke sjansene for suksess

– Jeg har hatt en fin natt og fått behandling, så da går det ganske greit, sier Torstein Træen til TV 2 før starten på andre etappe i Touren.

Uno-X' fremste klatrehåp pådro seg et lite brudd i albuen etter en velt på lørdagens åpningsetappe, men han stiller til start på etappe to.

– Det gjør litt vondt, men det skal det kanskje gjøre litt når du har et brudd, sier Træen.

27-åringen forteller at planen er å ta det med ro de neste dagene og sitte med den bakerste gruppen i Tour de France-feltet.

– Så får vi ta statusen på hvordan det går, sier Træen.



– Det gjør nok vondt de første dagene, og jeg håper at det er bedre til den første hviledagen. Så får man se om han er der oppe man skal være, sier han.

– Kan være enda friskere

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen er glad for å se Træen med et smil om munnen før søndagens etappe til San Sebastián.

Lauritzen mener Træen-skaden kan øke sjansene for suksess.

– Det betyr enormt mye (at han fortsetter), for han er definitivt den beste Uno-X-rytteren til å klatre i fjellene. Potensielt kunne han kanskje blitt topp ti i sammendraget, sier Lauritzen.

– Men dette kan gjøre at han kan sette seg litt tilbake og roe det ned på en helt annen måte. Hvis han blir hundre prosent frisk, kan han være enda friskere i fjellene, fortsetter han.

Lauritzen mener at en etappeseier er større for Træen og Uno-X.

– Det er enda viktigere for Træen og laget å vinne en skikkelig fjelletappe fremfor å bli nummer åtte, ti eller tolv. Sånn sett håper jeg at dette kan snus til det positive, mener TV 2s sykkelekspert.

Med tapt tid i sammendraget vil sjansene styrkes for at Træen får gå i et brudd som holder helt inn til mål.

– Jeg håper at han får kjørt seg gjennom i to-tre dager og at smertene gir seg, så vi får se gode, gamle Torstein Træen i Alpene og Pyreneene, sier Lauritzen.

– Ikke spesielt gunstig

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad forstår at Træen fortsetter sitt første Tour de France.

– Det er hans første Tour de France og treukersritt. Han tenker på sin egen karriere, og han ønsker å markere seg her nede, sier Kaggestad.



Han er ikke like optimistisk som Lauritzen.

– Det er ikke spesielt gunstig å sykle med brudd i albuen fra andre etappe. Det kan godt tenkes at det går smertemessig, men det er en fare for at han sitter skjevt på sykkelen, må kompensere og bruke andre muskler. Da kan han få vondt i ryggen. Det er ikke bra for prestasjonsevnen, men ære være ham som fortsetter, sier Kaggestad.

Den første hviledagen i årets Tour de France kommer mandag 10. juli.