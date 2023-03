Dediserte seieren til hardt skadet lagkompis

(2. etappe: Mataró - Vallter, 165,6 kilometer)

I en heftig spurtkamp mellom Primoz Roglic, Remco Evenepoel og Giulio Ciccone var det sistnevnte som stakk av med seieren på den andre etappen av Catalonia rundt.

– Jeg føler meg bra. For meg var det en utrolig dag. Spesielt etter gårsdagen der vi mistet Dario, sier Ciccone i seiersintervjuet.

For på den første etappen gikk det hardt for seg for lagkamerat Dario Cataldo. Italieneren veltet stygt. Konsekvensene ble store: To kollapsede lunger, brudd i hoftepartiet, to brudd i korsryggen, flere brukne ribbein og brudd i venstre kragebein.

– Jeg sa i morges at jeg ville vinne for å dedisere ham seieren. Dette var for ham. På vegne av hele laget er jeg veldig glad.

Se den stygge velten:

Torstein Træen ble beste norske, drøye tre minutter bak vinneren fra Italia.