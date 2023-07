Dansk talent om Armstrong: – Han er den største

– Han har vunnet Tour de France syv ganger. Jeg synes at han er den største Grand Tour-rytter noensinne, sier Skjelmose om Armstrong til danske Berlingske Tidende.

I 2012 ble Armstrong fratatt alle sine titler og utestengt fra internasjonal sykling på livstid etter at han ble funnet skyldig i å systematisk ha dopet seg gjennom hele karrieren. Året etter innrømmet amerikaneren å ha dopet seg.

Under sommerens Tour de France er Armstrong sykkelekspert for BT. Uttalelsene til Skjelmose kommer etter at han fikk høre de rosende ordene Armstrong hadde kommet med om ham.

– Vi snakker dagen lang om Vingegaard og Pogacar, men hvem er nummer tre? Jeg har en følelse av at han begynner å nærme seg toppen. Han ser bra ut. Han er på vei til å være en kandidat til podiumet, sa Armstrong om Skjelmose i sin podkast The Move'.

FRATATT ALLE: Lance Armstrong viser stolt frem syv fingre for å markere antall sammenlagtseire han da sto med i Tour de France. Senere har han på grunn av dopingbruk blitt fratatt alle triumfene. Foto: PETER DEJONG

– En av mine yndlingsryttere



– Jeg er glad for det han sier. Lance er en av mine yndlingsryttere gjennom tidene. Så kan man mene hva man vil om ham, sier Skjelmose.



Også den tidligere danske stjernesyklisten Bjarne Riis, som har innrømmet dopingbruk, har stor tro på Skjelmose. Han har uttalt at han mener talentet er den mest intelligente sykkelrytteren han har sett siden Armstrong.

– Det gjør meg glad, men vi tar det rolig. Jeg er i god form, men det er kun min andre Grand Tour. Den første gikk ikke veldig bra. Det er ikke en selvfølge at jeg skal kjøre om podiet, sier Skjelmose.



EN NY FAVORITT: Mattias Skjelmose kan være den neste store danske sammenlagtrytteren. Foto: Fredrik Varfjell

«Ørnen fra Herning», som Ris ble kalt i glansdagene, er også sykkelekspert for BT.



– Et litt dårlig signal



– Jeg tenker at han nok blir litt starstruck og smigret av de uttalelsene fra Armstrong. For meg fremstår det litt rart når vi vet historikken hans med doping og alt det andre. En ting er dopingen, men det er også alt det rundt som har kommet frem, som Skjelmose sannsynligvis bør være klar over, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.



Han tror ikke vi skal legge for mye i uttalelsene til dansken.

REAGERER: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad opplever det som rart at Mattias Skjelmose velger å uttale seg så positivt om dopingtatte Lance Armstrong. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Først og fremst tror jeg han blir smigret av Armstrong som er så kjent og fremdeles populært blant veldig mange. Han er en ung syklist, sier han.



Til tross for det mener Kaggestad at 22-åringens uttalelser ikke er heldige.

– Jeg synes at det er et litt dårlig signal han sender. Men det kan jo være at han er historieløs og at han ser på feltet fra den tiden som at alle hadde liker muligheter, og at han forsvarer han med det og synes at Armstrong er dømt nok, sier TV 2s ekspert.