Dansk seier i Tour de France – Tiller beste nordmann

Den åttende Tour de France-etappen ble vunnet av Mads Pedersen, som spurtet til seier foran Jasper Philipsen og Wout van Aert.

Philipsen hadde vunnet tre spurtetapper tidligere i Touren.

– Det var en lang spurt. Jeg var så nær ved å sette meg ned med 50 meter igjen til målstreken. Det var en tøff spurt, men det betyr ikke noe om jeg vinner med to centimeter eller to meter, sier Mads Pedersen i seiersintervjuet.



Beste nordmann i Limoges ble Uno-X-rytter Rasmus Fossum Tiller på åttendeplass.

– Jeg kom kanskje litt langt bak inn i siste sving, men jeg er ikke så god på den verste posisjonskampen. Jeg fikk god hjelp av «Abra» (Jonas Abrahamsen). Jeg trakk meg litt på kilometersmerket. Jeg kom greit tilbake, men jeg var litt mye ute i vinden før spurten ble åpnet, sier Rasmus Fossum Tiller til TV 2.

BESTE NORDMANN: Rasmus Fossum Tiller ble nummer åtte. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– Det ble litt skvis inne ved gjerdet, så jeg tok ikke sjansen. Jeg feiget kanskje litt ut. Jonas er så sinnssykt sterk. Han har vært rå denne uken, så jeg fikk god hjelp av ham, sier Tiller.

Før etappen ble det varslet at Søren Wærenskjold skulle få spurtansvaret for Uno-X. Mandalitten ble nummer 63.

– Jeg tror at han slet litt med kramper. Det var sinnssykt varm underveis, og det ble kjørt sykt hardt tidlig. Jeg slet selv, men jeg valgte å tro på det. Det gikk greit til slutt, sier Tiller om lagkameraten.

Opp fjerdekategoristigningen Côte de Condat-sur-Vienne med om lag ti kilometer igjen til mål satt Jumbo-Visma i front på hovedfeltet i et voldsomt tempo. Det gjorde at Anthony Turgis, som var den siste av tremannsbruddet, ble slukt like etter toppen av stigningen.

– Det er en mye større gruppe enn jeg trodde på forhånd, kommenterte TV 2 sykkelekspert Thor Hushovd om feltet som kom samlet over Côte de Condat-sur-Vienne.



Her ender Tour-eventyret for Cavendish

Tour de France-eventyret var over 38 år gamle Mark Cavendish med drøyt 60 kilometer igjen til mål. Briten holdt seg til kragebeinet etter velt, før han ble fraktet bort i legebilen. Dette er i utgangspunktet siste Tour de France for Cavendish, som ble nummer to på sjuende etappe.

Det gikk ned flere ryttere med seks kilometer igjen til mål. Både Simon Yates og Mikel Landa fikk kjenne på asfalten. TotalEnergies' Steff Cras ble liggende og fikk medisinsk hjelp etter velten. Senere kom meldingen om at Gras er ute av årets Tour de France.

– Det var ikke hyggelige bilder

Tidlig på etappen var Torstein Træen i bakken, men den norske Uno-X-rytteren ble bandasjert og kom seg tilbake på sykkelen. Træen har et lite brudd i albuen etter å ha veltet på første etappe i Bilbao.