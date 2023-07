Dagen som kan avgjøre Tour de France

Se den 16. etappen av Tour de France på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag fra kl. 13.00.

Ti sekunder. Det er alt som skiller de to beste i årets Tour de France fra hverandre.

På de 15 første etappene har danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) syklet omtrent like fort.

Når den ene har angrepet, har den andre fulgt etter. Hver gang. De har vært hverandres skygger.

Derfor kan tirsdagens tempoetappe bli helt avgjørende.

– Ingen av dem klarer å kjøre fra den andre, det er omtrent bare bonussekunder som skiller dem. Så tempoen er kanskje den etappen som gjøre forskjellen, sier Magnus Drivenes, sykkelekspert i TV 2.

Ingen favoritt

For på tempoetappen har ingen fordelen av å kunne ligge på hjulet til den andre. Det er individuell start, mann mot mann i 22,4 kilometer.

AERODYNAMISK: Jonas Vingegaard har trent mye på sittestillingen sin på temposykkelen. Her fra Tour de France i fjor. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

– Så tempoen kommer nok til å bli helt avgjørende. Og det som gjør det ekstra gøy, er at ingen vet hvem av dem som har et fortrinn. Begge er veldig gode på tempo, og begge er i strålende form, så det er helt 50-50, sier Drivenes.

Bookmakerne klarer heller ikke å skille dem. Før etappen står de to kamphanene med nøyaktig samme odds.

Under mandagens hviledag holdt både Vingegaard og Pogacar pressekonferanser, der den potensielt avgjørende tempoen var et sentralt tema

– Det er jo bare ti sekunder mellom oss, så den kan fort bli avgjørende. Jeg skal uansett gjøre mitt beste. Men det er også to harde etapper igjen, der det også er mulig å skape stor tidsdifferanse, sa Vingegaard, ifølge Cyclingnews.

GOD STEMNING: Selv om de på landeveien er rivaler, er tonen mellom Tadej Pogacar (til v.) og Jonas Vingegaard tilsynelatende munter. Foto: STEPHANE MAHE

Han tror ikke at det kommer til å være ti sekunder som skiller dem til slutt.

– Det er vanskelig å si hvor stort skillet blir, men etter tempoen og de påfølgende etappene, tror jeg ikke det kommer til å være et spørsmål om sekunder, sa Vingergaard, og fortsatte:

– Det kan hende at det blir under ett minutt, men jeg tror ikke det kommer til å stå om fem sekunder. Det kan jeg ikke se for meg.



Trent mye på temposykkel

En foreløpig ukjent faktor i det hele, er skaden Tadej Pogacar har slitt med i opptakten til årets Tour de France. Sloveneren veltet og brakk håndleddet i april, og har i vår derfor trent mye på temposykkel for å holde håndleddet stabilt.

Skaden kan derfor, ironisk nok, vise seg å bli avgjørende til slutt.

AVLASTEDE HÅNDLEDD: Styret på temposykkelen skiller seg fra normalen. Med armene i aerodynamisk posisjon, blir håndleddene avlastet. Her er Tadej Pogacar under en tempo under Tour de France i fjor. Foto: Anne-christine Poujoulat

– Ettersom de nesten ikke kan skilles på fellesstartetappene, kan ti-femten sekunder i noens favør være forskjellen på første- og andreplass i Paris, sier Drivenes.

Tempoen er heller ikke av den enkle sorten. Selv om den begynner i forholdsvis flatt terreng, avsluttes den med en bakke som er over seks kilometer lang.

Den er brattest i starten, men løypen fortsetter å stige helt inn til mål.

Og alle som husker den famøse tempoetappen opp til La Planche des Belles Filles i 2020, der sammenlagtleder Primoz Roglic sprakk og tapte hele forspranget sitt til Pogacar, vet at alt kan skje i en sånn løype.

HISTORISK SPREKK: Primoz Roglic tapte Tour de France i 2020 på den siste tempoetappen. Foto: Marco Bertorello

– Om en av dem får et ganske stort forsprang på den andre, vil det også endre dynamikken i rittet etter tempoen. Det kommer et par virkelig tøffe fjelletapper som kan bli virkelig interessante, sier Drivenes.

Svært jevnt

Dersom heller ikke tempoetappen klarer å skille de to sykkelstjernene, ligger avslutningen på Tour de France an til å bli en av de jevneste noensinne.

Den eneste gangen mindre enn ti sekunder har skilt nummer én fra nummer to i sammendraget, var tilbake i 1989, da Greg Lemond slo Laurent Fignon med fattige åtte sekunder.

Men også i nyere tid har det vært jevnt mellom de beste. I 2007 vant Alberto Contador med 23 sekunder på Cadel Evans, og året før ble Oscar Pereiro Sio stående som vinner etter at Floyd Landis ble disket for bruk av doping. Spanjolen var bare 32 sekunder foran nestemann.