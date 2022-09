Da Foss tok gull, lå sykkelsjefen på sykehuset: – Føltes som om kreften forsvant

KJEMPER MOT KREFTEN: Sportssjef Hans Falk er for tiden innlagt på Rikshospitalet. Foto: Terje Pedersen

Det kom som et sjokk på hele sykkelmiljøet forrige uke:

Like før avreise til Wollongong og sykkel-VM, slapp Norges Cykleforbund en pressemelding hvor de opplyste at sportssjef Hans Falk hadde fått påvist akutt leukemi og var sykmeldt på ubestemt tid.

Litt over én uke senere har Falk nettopp vært gjennom sin første cellegiftbehandling, og Tobias Foss har blitt verdensmester på tempo.

– Det føles uvirkelig, sier 64-åringen søndag på telefon til TV 2 fra sykesengen på Rikshospitalet.

Sendte rørende SMS til Foss

Her skal han bli værende i tre uker til – i første omgang. En uke med cellegift har tæret på kreftene – og stemmen – men svensken bedyrer at han «ellers er ganske oppegående».

Og sportssjefen satt klistret til tv-skjermen da Tobias Foss kjørte inn til et sensasjonelt VM-gull tidlig søndag morgen.

– Jeg tenkte at han kjørte en bra tempo, men jeg hadde ikke sett for meg at det skulle holde til gull. Jeg trodde det skulle komme noen kanoner bakfra og slå ham.

– Det er utrolig gøy for norsk sykkelsport. Vi har mye bra på gang og jobbet godt over mange år. Og så er det ekstra gøy når det er en så hyggelig gutt som Tobias som gjør det. Han er en utrolig fin fyr og fortjener dette.

Etter målgang fortalte den nybakte gullvinneren at han hadde fått en rørende tekstmelding fra sin sjef.

BOBLEFEIRING: Tobias Foss var servitør for resten av landslaget etter bragden. Foto: Sindre J. Olsen/TV 2.

– Det var veldig synd å få den nyheten (om kreften). Jeg tror han er i gode hender. Vi får støtte ham så godt vi kan, og så håper jeg at dette var litt medisin. Jeg fikk en melding av ham. Det var veldig hyggelig, sier Tobias Foss til TV 2.

Og det kan Falk bekrefte.

– Det føltes som om kreften forsvant. Det var det jeg skrev til ham. Det føltes veldig godt, sier Falk.

Flere cellegift-behandlinger

Etter gullbragden var Kai Lexberg og Arne Gunnar Ensrud i det norske støtteapparatet raskt ute med å hylle Falk for jobben han hadde gjort i forkant av mesterskapet.

Samtidig sendte de varme tanker tilbake til Norge.

– Det varmer, sier en rørt Falk.

– Det gir ekstra energi til å kjempe videre i den kampen jeg står i. Det sier seg selv at det varmer at folk tenker på deg. Man får ekstra energi. Jeg skal vinne denne kampen.

64-åringen har flere krevende uker og måneder foran seg, men er klar på at han skal overvinne kreften.

MANGEÅRIG SJEF: Hans Falk har vært sentral på det norske landslaget lenge. Her prater han med Stein Ørn, trener og stefar til Alexander Kristoff, under VM i Spania 2014. Foto: Vidar Ruud/NTB.

– Nå er første kur ferdig. Cellegift i 24/7 i en uke. Nå skal jeg ligge tre uker på sykehuset for å komme meg igjen og få påfyll av blod. Siste uken tar man en test av beinmarg og blod, og hvis alt er borte, får jeg komme hjem en kort tur.

– Men det blir uansett en runde til. Hvis de ikke har fått bort alt når de sjekker om ti-tolv dager, så går jeg i gang med den andre runden med en gang, sier Falk.

Men de nærmeste dagene skal han hvile og tilbringe tiden sammen med konen og nærmeste familie. Og flere timer foran tv-skjermen.

– Allerede i morgen har Søren (Wærenskjold) gode medaljemuligheter. Det blir veldig spennende.

Herrenes U23-tempo, med Søren Wærenskjold som eneste norske utøver, går av stabelen fra kl. 05.10 natt til mandag, og vises på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.