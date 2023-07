Busstrøbbel for norsk lag før Tour-debuten

Første etappe av Tour de France Femmes ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag fra kl. 12.00.



Oppladningen til Tour de France har vært alt annet enn avslappende for Tone Lima.

I stedet for å bruke tid på sportslige forberedelser, har sportsdirektøren i det norske laget Team Coop-Hitec Products måttet holde jevn dialog med et bilverksted i Tyskland.

Årsaken er at lagbussen deres, som skulle vært på plass i startbyen Clermont-Ferrand allerede, stoppet helt opp i Hamburg.

– Bussen måtte taues inn på verksted. I ett døgn sto den langs veiskulderen for å bli tauet, og det tok en dag før verkstedet begynte å se på den, forteller Lima til TV 2.

Så på reserveløsninger

Da den omsider ble kjørt inn på verkstedet, trodde mekanikerne først at pumpen som skal kjøle ned motoren var røket.

Det ville i så fall tatt en uke å fikse opp i.

Men etter hvert så de at det ikke var noe galt med pumpen, bare boltene rundt.

– Men tiden begynte å renne ut, sier Lima, som kjente stresset bruse.

ALTERNATIVE: Denne gamle campingbilen kunne blitt lagbussen til Coop-Hitec Products. Foto: Privat

Laget hennes, Team Coop-Hitec Products, er et av de aller minste lagene i årets Tour de France. Flere lagbusser enn den ene, har de ikke.

Så i desperasjon begynte Lima å høre om det var mulig å få kjørt ned lagets gamle campingbil i stedet.

– Vi har en campingbil som ikke akkurat er av nyeste årgang. Stor er den heller ikke. Vi trodde vi måtte gjøre klar den, sier Lima.

Gjør litt forskjell

Men det slapp de, heldigvis. For fredag kveld ble Lima informert om at bussen var klarert for kjøring. Lørdag var den på vei sørover.

Så når rittet begynner søndag, og Coop-Hitec Products gjør sin debut i Tour de France, har de lagbussen med seg.

– Hvor mye har bussen å si?

– Musklene til jentene er jo de samme, men det har litt å si for restitusjonen. Det er bedre å sitte komfortabelt under transport, og ha muligheten til å dusje rett etter rittet, sier Lima, og fortsetter:

– Sånt kan gjøre en forskjell, selv om det ikke er bussen som trør for dem.

Vant med campingbil

Selv om sjefen har vært stresset, har rytterne tatt hele situasjonen med fatning. De er vant til å dra på ritt i campingbil, så de hadde klart det i Tour de France også.

BLID MED OG UTEN BUSS: Tiril Jørgensen, rytter på Team Coop-Hitec Products. Foto: Erik Monrad-Hansen

– Det hadde ikke vært så stor forskjell, for vi er et lite lag. Vi er vant til å dra rundt med en camper på ritt. Men en buss gjør jo at vi enklere kan slappe av på veien, og at vi føler oss mer profesjonelle, sier Tiril Jørgensen, og legger til:

– Men det er jo stas å kunne «pulle opp» i en stor buss, liksom. Selv om det er litt sjarm å komme i en campingbil også.

Vil vise seg frem

Busstrøbbelet kommer altså neppe til å ha stor innvirkning på det sportslige for Coop-Hitec Products.

De er klare for å gi gass i årets største sykkelritt.

– Vi er jo her for å være med i rittet, og vi har et spennende lag, sier Lima.

– Det er jo en drøm å være her. Jeg har sett på Tour de France siden jeg var liten, det er det største. Det er veldig artig å være en del av det, sier Jørgensen, som har som mål å vise frem trøyen i rittet.