Boikotter mediehus etter doping-spørsmål – så kom svaret

Bauhaus imponerte mange med sin andreplass i massespurten på den tredje etappen mandag. Kun Jasper Philipsen var raskere enn Bahrain-rytteren i Bayonne.

Formiddagen dagen etter, og timer før en ny etappe hvor Bauhaus har gode muligheter, har tyskeren tatt til Twitter for å svare på det at laget nå boikotter det tyske mediehuset ARD.

Den tyske journalisten Hajo Sappelt publiserte tirsdag morgen flere ytringer på Twitter som Bauhaus valgte å svare på.

– Team Bahrain-Victorious gir ikke ARD noen intervjuer under Tour de France fordi vi stilte Bauhaus spørsmål om doping rett før Touren - på bakgrunn av de siste årene med raid mot laget, skriver ARD-journalisten og fortsetter:

– Og på grunn av den nåværende laglederens tilsynelatende bånd til den dømte tyske legen Mark S. Jeg husker godt mørke tider under Touren da godt betalte profesjonelle syklister reagerte på samme måte på at journalister bare gjorde jobben sin.



VIL SNAKKE: Phil Bauhaus ønsker dialog med mediehuset ARD. Foto: Gian Mattia D'Alberto

Anklager

De siste årene har det gjentatte ganger kommet opp doping-anklager mot laget og det har blitt gjennomført flere raid mot laget. Europol gjennomførte senest under fjorårets Tour undersøkelser av laget. Undersøkelsene ble senere avsluttet uten at Europol hadde funnet noe ureglementert.

– Jeg vil veldig gjerne snakke med deg ansikt til ansikt eller på telefon. Vi har det samme ønsket - en ren sport.



– Selv om andre utøvere har reagert på en lik måte i fortiden, synes jeg ikke det er greit å tolke det dit at jeg reagerer på akkurat samme måte på grunn av doping. Jeg vil ikke svare for andre, jeg kan bare svare for meg selv.

– Som en tysk syklist er det fokus for tredje år på rad. Jeg tenker det kan gi inntrykk av at alle i Bahrain, inkludert meg, er dopet. Det er for dårlig, skriver Bauhaus.



Fikk sparken

TV 2 forsøkte før den fjerde etappen å få Bauhaus til å svare på boikotten av mediehuset og hans svar på Twitter tidligere på dagen, men tyskeren ønsket ikke å snakke mer om det.

– Jeg vil ikke kommentere det nå, sier han.



Den hviterussiske rytteren Kanstantsin Sivtsov var under kontrakt med Bahrain da han i 2018 ble tatt for bruk av EPO. Han ble i 2020 utestengt i fire år.



I 2019 valgte laget å gi de slovenske syklistene Borut Božič og Kristijan Koren sparken etter at begge ble tatt fikk to års utestengelse for bruk av doping. Laget var da tydelig på at de har nulltoleranse for doping.