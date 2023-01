Blir historisk: Det norske sykkellaget Uno-X invitert til Tour de France

– Det er helt uvirkelig, sier lagets sportssjef, Kurt Asle Arvesen, til TV 2.

Onsdag formiddag kom beskjeden han har drømt om, men aldri våget å tro helt på. Da offentliggjorde arrangøren ASO at Uno-X blir det første norske sykkellaget som får sykle Tour de France for herrer.

Det betyr at Arvesen tar med seg lagets nysignering, Alexander Kristoff - og sju av hans lagkamerater - til start i Bilbao i Spania 1. juli.

UVIRKELIG: Sportssjefen har drømt om at laget skal få sykle Touren, nå blir det endelig en virkelighet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det er mye følelser akkurat nå. Jeg er veldig glad, men samtidig er det hele rett og slett litt uvirkelig, sier Uno-X-sjef Jens Haugland.

Nær ved å krasje

Det var han som fikk overbrakt budskapet fra den mektige Tour de France-sjefen, Christian Prudhomme, da han feiret nyttår på Hafjell.

– Jeg var ute på en liten kjøretur for å hente pizza til barna da telefonen ringte og jeg så at det sto Prudhomme på displayet. Jeg skjønte først ikke hva han ville frem til da han startet samtalen med å si «are you ready?». Så fulgte han opp med «…because we are ready for you!» Da holdt jeg på å kjøre rett i snøfonna, forteller Haugland.

Han innrømmer at han ikke klarte å holde seg profesjonell.

I SKYENE: – For PR-kåtskapen min har det vært vanskelig å holde tett om dette siden søndag, sier Jens Haugland. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Haha! Jeg var nok alt annet enn profesjonell. I sånne øyeblikk trenger man ikke å holde maska. Jeg kauket og hylte, og Prudhomme fikk seg en god latter. Er det én ting vårt prosjekt er kjent for, så er det entusiasme og glede. Det skal vi vise i slike stunder også. Dette betyr tross alt at vi skriver norsk idrettshistorie, sier Haugland.

For den karismatiske trønderen har de siste dagene vært en lidelse.

– For PR-kåtskapen min har det vært vanskelig å holde tett om dette siden søndag. Jeg har ikke våget å si det til så mange. Men det å ringe Kurt Asle - som tross alt har vært med på en del gjennom en lang sykkelkarriere - og høre hvor vilt han synes dette er, var utrolig artig. Jeg ville kringkaste det til hele verden umiddelbart, men nå trenger jeg heldigvis ikke å holde det hemmelig lengre.

HYLTE: Haugland hadde vanskelig for å holde seg profesjonell, og kauket og hylte av glede i telefonen. Foto: Worldup Projects

20 lag er direkte kvalifisert til Tour de France. Uno-X får én av to invitasjoner som arrangøren ASO kan dele ut til de lagene de ønsker.

– Vi har definitivt noe der å gjøre, men ikke i sammendraget. Det er kun tre lag som kan kjempe om den gule trøyen, mens de 19 andre lagene - inklusive oss - går «all in» på etappeseire og andre måter å få oppmerksomhet på, sier Kurt Asle Arvesen.

Budsjett i 100-millionersklassen

Han og Haugland har vært med siden starten for sju år siden. Da var dette et utviklingslag i samarbeid med Uno-X, Ringerike sykkelklubb og Lillehammer Cykleklubb. Siden 2020 har de vært et rendyrket profflag som mobilitetskjeden - som er mest kjent for sine selvdrevne drivstoffstasjoner - har brukt brorparten av markedsføringsbudsjettet sitt på.

KLAR FOR FRANKRIKE: Uno-X på trening i helgen opp mot Catalonia Rundt 2022. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det er kjempestas å ha vært med på dette siden starten. Bare å snakke om det nå gir meg gåsehud. Det fins kanskje lignende historier som Uno-X, men det er ikke mange av de. Det å starte opp på det nivået vi gjorde - og å bygge opp et Tour de France-lag på så kort tid - skal nesten ikke være mulig. Jeg tenkte mitt da jeg begynte i laget og Haugland hadde bestilt inn 30 nye sykler, men han hadde glemt å bestille seter. Da kom det tørt fra mekanikeren: «Skal de bare stå å trå nesten sesong?», forteller Arvesen.

– Hvorfor har dere lykkes?

– Det er fordi vi har fantastiske eiere i bånn og gode folk rundt oss. På en sånn dag er det mange å takke, ikke minst de mekanikerne og massørene som har vært med helt siden starten da vi kjørte bakgårdsritt i Polen og Tsjekkia. Dette er et lag som har bygd seg opp fornuftig, uten å strø om seg med penger. Når vi da klarer å overbevise en type som Alexander Kristoff til å velge oss - en rytter som er rangert som en av verdens ti beste syklister - så har det blitt gjort mye riktig på veien, svarer Arvesen.

I desember var representanter fra Uno-X i Paris og møtte ledelsen i ASO. Der solgte de inn prosjektet - som i 2023 har et budsjett som overskriver 100 millioner kroner.

GJORT MYE RIKTIG: Arvesen forteller at laget har gjort mye riktig på veien. Foto: Worldup Projects

– Vi har lyktes fordi vi har vært tro mot det vi har sagt at vi skal være og det vi skal bygge. Vi følger den norske idrettsmodellen med langsiktighet og tålmodighet, backet av en eier som har heiet på oss. Prudhomme sa det godt da vi møttes i desember; vi blir invitert på grunn av identiteten og filosofien til prosjektet, fordi vi er troverdig og ekte, forteller Haugland.

– Hvor mye har det kostet dere i kroner og ører så langt?

– Pengene får andre spekulerer i. Vi gjør ikke dette bare fordi vi er idealister, men fordi det er viktig for vår virksomhet å investere i sykkel fordi vi tror på den måten å bygge merkevaren på og fordi vi tror på sykkelsporten. Vi har prestert i samsvar med det vi har investert. Vi hadde ikke fått lov til å holde på med dette uten at vi skaper verdi for våre eiere og våre ansatte.

TROVERDIG: I følge TdF-sjefen inviteres Uno-X på grunn av identiteten og filosofien til prosjektet. Foto: Worldup Projects

– Hva nå?

– Nå starter festen. Nå er det bare å lene seg tilbake og håpe at det går bra. Neida, det er tull. Vi hadde lagt en plan A, som var å kvalifisere oss til Tour de France. Den planen beholder vi og forbereder oss nå til et enormt event. Så håper vi også at dette skal bety noe for norske sykkelfans, og at de som er glad i sporten nå begynner å sjekke flybilletter og reiserute i Frankrike til sommeren.

Spisser konkurransen innad

Da meldingen ble sendt ut fra ASO-hovedkvarteret i Paris onsdag formiddag, var Haugland og Arvesen på vei til den franske hovedstaden for å være med på pressekonferansen der løypa og deltakere til Paris-Nice skal presenteres torsdag. Dette rittet i mars har samme arrangør som Tour de France. De lagene som blir invitert dit er ofte de samme som blir invitert til sommerens store treukersritt.

BANKERS PÅ LAGET. Hvem får Alexander Kristoff med seg til Tour de France? Foto: Wordup Projects

Uno-X-gjengen har allerede startet forberedelsene til sesongen. I desember var laget samlet til treningsleir i Spania. Om noen dager går turen til samme sted for å gjøre den siste finpussen før Alexander Kristoff og co sendes ut på ritt allerede 1. februar.

– Dette gir en energiboost til hele gruppen. Å få en bekreftelse på at vi skal være med i Tour de France allerede nå gjør at motivasjonen til å legge ned det arbeidet som kreves vil øke ytterligere. Nå har vi en hel gruppe ryttere som skal kjempe om de åtte plassene til laget i Tour de France, sier Kurt Asle Arvesen.

Han innrømmer at han allerede har begynt å snevre inn hvem som kan være aktuelle.

– Jeg har tenkt, forteller han.

– Så langt har jeg kommet til fem, legger han til.

– Er faren nå at Uno-X-laget går fra å være en vennegjeng til å bli en gruppe med mer spisse albuer?

– Litt konkurranse innad kan det bli. Men vi har fordelen av at vi er bare norske og danske ryttere. Det betyr at vi snakker samme språk. Dette er ikke bare lagkamerater, men de har også blitt gode venner utenom. Det gjør at vi har et unikt miljø. Det er artigere for en hjelperytter å ofre seg hundre prosent for en kompis og ikke bare en tilfeldig kollega fra eksempelvis Spania eller Frankrike.

KONKURRANSE INNAD: Hvem som blir med til Tour de France er enda uavklart. Foto: Wordup Projects

– Hvem blir kaptein?

– Det er noe vi vil ha i bakhodet, men det er ikke dette som er det overordnede. Vårt mål er å få folk i rette brudd der terrenget passer. Det er lett å peke på Kristoff som en kaptein, men med han på laget kan det åpne seg muligheter for andre ryttere også, svarer Arvesen.

– Våre muligheter ligger i etappeseire og å være offensive. Vi må samtidig være litt konservative i og med at det er første gang vi skal ut på et treukersritt. Vi må ikke glemme at dette vil være debuten i en Grand Tour for mange av våre ryttere. Men vi har også ledere som har vært med på dette før, som Kristoff. Vi skal derfor få bort terskelen der man har altfor mye respekt for det man skal gjennom. Det nytter ikke å være dritnervøs og ha høye skuldre. Selv om det er Tour de France, så er det bare et sykkelløp der alle andre også blir slitne i uke to og tre.