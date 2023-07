Bildene får Hushovd til å tordne: – Det er bare vas

Jasper Philipsens forsøk på å hindre angrep i feltet blir dårlig mottatt. Spurtstjernen mener at han ikke gjorde noe galt.

Da Pascal Eenkhoorn prøvde å støte seg opp til bruddet med 80 kilometer igjen til mål på 18. etappe, reagerte Jasper Philipsen.

– Det tullet der, utbrøt TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



Philipsen syklet over til andre siden av veien for å stoppe Eenkhoorn, som ville opp til tremannsbruddet som inkluderte Jonas Abrahamsen.

– Alle kan gjøre hva de vil. Det er garantert en advarsel (fra kommissærene til Philipsen). Det er bare vas. Nå mener Philipsen at han kan gjøre det. Dette er et sykkelløp, var beskjeden fra Hushovd.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Philipsen mener oppførselen er «fair play».

SVARER PÅ KRITIKKEN: Spurtstjernen Jasper Philipsen fikk ikke sjansen til å kjempe om seier på 18. etappe. Det var bruddet som gjorde opp om etappeseieren. Foto: Andreas Molland / TV 2

– Ja, men alt tilspisser seg i Touren, sier den belgiske stjernen.



– Det er det høyeste nivået, og vi gjør alle alt vi kan. Intensjonen min var ikke å gjøre noe galt. Honnør til bruddet. Vi prøvde å gå for spurt og ha kontroll, men de var for sterke i dag, sier Philipsen, som har vunnet fire etapper så langt i årets Tour de France.

– Hvor går grensen?

Fra bruddet spurtet vant Kasper Asgreen like foran Pascal Eenkhoorn og norske Jonas Abrahamsen.

Soudal Quick-Step-rytterne Julian Alaphilippe og Tim Declercq satt seg tidvis foran i et jagende hovedfelt for å senke farten i et forsøk på å hjelpe Asgreen.

Dette fikk både Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen i TV 2s Tour de France-studio til å rase. Begge mente det var amatørmessig.

KRITISK: TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd har lite sans for de to situasjonene som oppsto under torsdagens Tour de France-etappe. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Hushovd trekker paralleller mellom oppførselen til Philipsen og Soudal Quick-Step-duoen.

– Skal de holde det nivået der, hvor går grensen? Det er uryddig. Soudal Quick-Step fikk betalt for det i form av en etappeseier, men makan til oppførsel, sier Hushovd.

Philipsen fikk ingen straff etter etappen.

– Ikke lag et show

Til tross for Philipsens forsøk, kom Eenkhoorn seg opp i bruddet. Han reagerer på oppførselen til mannen i den grønne poengtrøyen.

– Han ville ikke at jeg skulle angripe, men jeg er ikke her for massespurtene, forklarer Eenkhoorn til WielerFlits.



Philipsen har en lignende versjon.

– Vi holdt bruddet på ett minutt. Pascal så muligheten til å komme seg opp, men jeg ville ikke ha ham opp der. Det var allerede tre sterke ryttere der. Jeg ønsket en spurt. Derfor ville jeg slå kontra, men han kom seg opp til slutt. Det utgjorde forskjellen, sier han til TV 2.

GA KLAR BESKJED: Pascal Eenkhoorn (til venstre), som her gratulerer etappevinner Kasper Asgreen, liker dårlig oppførselen til Jasper Philipsen på 18. etappe. Foto: Martin Divisek / AP / NTB

Eenkhoorn har gitt beskjed til Philipsen om hva han synes.



– Han ønsket å kjøre meg av veien, men han burde ikke gjort det. Det sa jeg til ham etterpå. Følg hjulet mitt, men ikke lag et show, sier Eenkhoorn, som sikter til at Philipsen kom opp på siden og så på ham.



– Jeg tror han også var litt irritert. Det er den tredje uken av en Grand Tour, og det kjennes du i beina. Da kommer sånne reaksjoner, fortsetter Eenkhoorn.