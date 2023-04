Beskyldningene hagler etter Pogacar-bildene

Verken Ben Healy eller Tom Pidcock klarte å følge da Tadej Pogacar satte inn superstøtet med 28,5 kilometer igjen til mål i søndagens Amstel Gold Race.

Pogacar holdt unna og vant rittet, men noen mener sloveneren fikk hjelp av arrangøren på veien. Etter målgang hagler beskyldningene.

Ben Healy tok etter hvert opp jakten og nærmet seg Pogacar. Flere påpeker at rittbilen la seg rett foran det slovenske sykkelfenomenet og lot han nyte godt av dragsuget.

– Jeg får følelsen av at arrangøren av Amstel Gold Race ønsker å se Pogacar vinne rittet for enhver pris, sier den tidligere danske syklisten Michael Rasmussen på Twitter.

– Det ga ham en viss fordel, selv om det ikke varte så lenge, sa tidligere syklist Jan Bakelants på Sporza.

KONTROVERS: Disse bildene trekkes også frem etter Amstel Gold Race. Foto: TV 2 Play

– Baksetet var fullt … Det var derfor den ikke kom seg av gårde, skriver Trek-Segafredo-syklist Edward Theuns på Twitter.

Sportsdirektør reagerer

En annen som reagerer på bildene fra Amstel Gold Race er Jonathan Vaughters, sportsdirektøren til EF Education-EasyPost og Ben Healy.

Vaughters har også lagt ut en video av situasjonen du kan se øverst.

– Jeg burde si noe mer produktivt og modent her, men problemet er at vi ser at kjøretøy endrer rittresultatene hele tiden, skriver amerikaneren på Twitter.

– Noen ganger går det i vår favør, andre ganger ikke. Det blir bare slitsomt. Pogacar ville trolig vunnet i en spurt i dag, men det er ikke poenget mitt. Dette nedverdiger rittene, fortetter Vaughters.

REAGERER: Sportsdirektør Jonathan Vaughters i EF Education-EasyPost. Foto: Galit Rodan

Pogacar vant til slutt med 38 sekunder på Healy.

Avfeier kritikken

Rittdirektør Leo van Vliet stiller seg uforstående til kritikken.

– Jeg har fått med meg oppstyret. Vi kjørte bak Tadej Pogacar, og da Ben Healy kom nærmere, måtte vi forbi, forklarer van Vliet til Algemeen Dagblad.

Van Vliet satt selv i bilen som kjørte foran Pogacar.

AVFEIER KRITIKKEN: Rittdirektør Leo van Vliet i Amstel Gold Race, her fra 2013. Foto: Bildbyrån

– Vi passerte Pogacar, og da måtte vi være forsiktige. Hvis noen tar et bilde av det øyeblikket … Hva skal jeg gjøre med det? sier van Vliet.

Rittdirektøren nekter for at de lå lenge foran Pogacar.

– At vi kjørte rett foran ham i én kilometer? Det stemmer ikke i det hele tatt. Se på bildene. Det var ikke til nytte for ham (Pogacar). Jeg har syklet selv også, sier Leo van Vliet.