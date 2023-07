Ber Pogacar ta grep: – Jeg hadde vært bekymret

For andre år på rad måtte Tadej Pogacar se seg slått av Jonas Vingegaard i kampen om den gule trøyen i Tour de France.

– Pogacar har møtt sin overmann. Jeg vet at han ikke er fornøyd med andreplass. Det er førsteplass som gjelder, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd i Tour de France-studio.

– Derfor Pogacar hylles mer enn Vingegaard

Vingegaard vant med 7.29 (!) på Pogacar, som gikk inn i den siste uken av Tour de France med kun ti sekunder opp til dansken. Et knockout-tap på tempoen og kollaps på kongeetappen knuste håpet.

– Jeg tror kanskje Pogacar skinner litt for store deler av året, mens Vingegaard kjører litt mer tradisjonelle, «low key» etapperitt, sier Mads Kaggestad.

– Det er også noe med at Pogacar er en så stor stjerne. Det tar kanskje litt for stor del av året. Det blir kanskje litt mange sponsoroppdrag og ting som tar krefter, som Vingegaard er ekstremt opptatt av å unngå, fortsetter han.

– Må kanskje bytte fokus

Hushovd forteller om en sykkeltur han hadde med Pogacar.

– De fleste trener med lange turer i sone én og har intervaller i sone tre. Han sykler det meste av de lange turene i sone to og masse på så å si maks, sone fire, sier Hushovd, før han fortsetter:

SYKKELTUR MED POGACAR: TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd mener Tadej Pogacar må prioritere annerledes hvis han skal vinne Tour de France igjen. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– Han sa at han hadde trent eksplosivitet for å prøve å vinne Flandern rundt, noe han klarte. Der tar bakkene to minutter, den lengste kanskje seks minutter. Tre måneder senere skal han vinne i fjell som tar over én time. Kontrastene blir for store. Det er kanskje det avgjørende.

Pogacar-hjelper Vegard Stake Laengen i UAE Team Emirates fortalte etter kollapsen på kongeetappen at sloveneren og støtteapparatet ville undersøke grundig hva som har gått galt i årets Tour de France.

– Jeg er «fucked», jeg er død

– Skal Pogacar vinne Tour de France, slå Vingegaard og ta tilbake tronen som verdens beste i treukersritt, må han kanskje bytte fokus og sykle ukesetapperitt som ligner på Tour de France, sier Hushovd.

– Jeg liker utfordringer

Til slovenske RTV sier Pogacar at han kommer tilbake til Tour de France neste år med 90 prosents sannsynlighet.

Pogacar er åpen for å gjøre endringer til neste år, men han liker å ha en rittkalender med mange mål.

– Jeg liker utfordringer i karrieren. Den store utfordringen i år var å vinne Paris-Nice, gjøre det så godt som mulig i monumentene Milano-Sanremo og Flandern rundt, og deretter å dra til Ardennene og prøve å vinne alle tre løpene. Deretter Tour de France, sier han.

FORSVARTE SEIEREN: Jonas Vingegaard, her med lagkamerat Wilco Kelderman, har vunnet Tour de France de to siste årene. Foto: Franck Faugere / Reuters / NTB

På pressekonferansen etter 20. etappe bekreftet Vingegaard at han ønsker å sykle Tour de France også enste år.

– Jeg har også andre mål, men Tour de France er det største rittet i verden, og det er noe spesielt med det. Det for tidlig å si, men jeg vil trolig forsøke å vinne igjen neste år, sier han, gjengitt av dansk TV 2.



26-åringen virker klar til nye dueller med Pogacar.

– Det var definitivt en vill kamp vi har hatt (Pogacar og Vingegaard) i disse tre ukene, og det har sikkert vært veldig fint å følge. Jeg setter pris på bataljen med ham, sier Vingegaard til arrangøren.