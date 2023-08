Belgisk storlag vil hente Uno-X-trener: – Ordentlig stas

>

TV 2 er kjent med at karismatiske Lefevere, sjef for verdensstjernen Remco Evenepoel og en prominent karakter i den nye Netflix-serien «Unchained», selv skal i møte med Aareskjold i nær fremtid.

VIL BEHOLDE AARESKJOLD: Uno-X-sjef Jens Haugland. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med Aareskjold, men han vil ikke kommentere opplysningene.

– Jeg ønsker inderlig at våre folk skal være attraktive for andre miljøer. Det er ordentlig stas, for det betyr at vi gjør mye bra. Det er stas og et kompliment han fortjener, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland.

– Espen vet hva vi står for

Haugland er tydelig på at de vil ha med Aareskjold videre, men lar seg ikke stresse over at et av verdens største og mest tradisjonsrike sykkellag vil forsøke å friste Aareskjold til å bytte beite.

Aareskjold har en høy stjerne innad i Uno-X og i Sykkel-Norge generelt.

I KULISSENE: Aareskjold (venstre), her sammen med Uno-X-kollega Lars Holm, er ikke den som stikker seg mest frem, men har de siste årene blitt en anerkjent trener både i inn - og utland. Foto: TV 2.

48-åringen går under kallenavnet «Sokrates» og er kjent for sin fakta - og kunnskapsbaserte tilnærming til trening. De siste årene har han på ulike tidspunkt hatt treneransvar for en rekke av Norges fremste ryttere; fra verdensmestere i aldersbestemte klasser som Per Strand Hagenes og Kristoffer Halvorsen, til Hoelgaard-brødrene, Jonas Abrahamsen, Fredrik Dversnes og mange flere.

– Det er ikke noe å bli stresset over - da sover man dårlig i denne bransjen. At vi har attraktive trenere, sportsdirektører og ryttere betyr at vi er himla gode. Det er vi stolt over, sier Haugland.

– Hva vil dere gjøre for å beholde ham?

– Være oss selv! Espen vet utmerket godt hva vi står for og hva vårt system kan by på.

– Hadde vært negativt for det norske miljøet

TV 2 forstår at en beslutning om fremtiden er ikke tatt, og at Aareskjold trives veldig godt der han er.

SYKKELEKSPERT I TV 2: Mads Kaggestad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Mads Kaggestad håper 48-åringen blir værende.

– Det er et stort kompliment til Uno-X, Aareskjold og norsk sykkelsport, begynner TV 2-eksperten, og fortsetter:

– Det er kult med interesse fra selveste Lefevere, med statusen hans og alle merittene til laget, og det sier mye om at han har fått en høy status internasjonalt. Slike fagfolk vokser ikke på trær. Men det hadde vært negativt for det norske miljøet om han forlot det, for han har veldig mye mer å bidra med.

Lefevere er sportssjef i det belgiske laget, som blant annet har nevnte Evenepoel, tidligere verdensmester Julian Alaphilippe og spurtkanonene Fabio Jakobsen og Tim Merlier i stallen.