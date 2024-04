Bekymret over krasjetrend: – Man må legge bort hodet

KLARE FOR HELVETE: Jonas Abrahamsen (venstre) og Søren Wærenskjold gruer seg ikke til Paris-Roubaix, kjent som «Helvete i nord», til tross for de mange veltene som hvert år preger brosteinsrittet. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Jeg føler det er veien sykkelsporten går. Så vi må kanskje finne ut hvordan vi kan unngå å gjøre det så farlig, sier Alexander Kristoff.

Han, som alle andre i sykkelfeltet, har fått med seg at oppladningen til årets kanskje farligste sykkelritt, Paris-Roubaix, har vært preget av den ene stygge velten etter den andre.

Profiler som Wout van Aert, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard og flere titalls andre har skadet seg i velter som har satt en støkk i både publikum og ryttere.

– Ja, Vingegaards velt så stygg ut, og det har vært velter tidligere som har sett stygge ut, så man tenker på hvor fort det kan gå galt, sier Kristoff.

– Er du redd, er du allerede sist

Både Kristoff og lagkameratene Søren Wærenskjold og Jonas Abrahamsen peker på en rekke utløsende faktorer: raskere sykler, høyere fart, mer press på utøverne, mer intens kamp om posisjoner.

– Det er synd at det går den veien at det blir flere velt i sykkelsporten. Men det handler nok også om at vi ryttere må bli enda flinkere til å vise respekt og holde litt avstand av og til, sier Abrahamsen, og legger til at «det er lettere sagt enn gjort» når det står om resultater og prestisje.

HIGHWAY TO HELL: Abrahamsen (venstre), Tord Gudmestad (bak Abrahamsen), Stian Fredheim og Søren Wærenskjold skal forsvare Uno-X' ære sammen med Alexander Kristoff, Erik Resell og Rasmus Fossum Tiller. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– I klassikerne må du egentlig legge bort hodet litt om du skal ha noe i fronten å gjøre. Er du redd, er du allerede sist. Men jo flere ryttere med den innstillingen, jo flere krasj blir det også! Så det er et vanskelig dilemma.

Søndag står Paris-Roubaix for tur.

Rittet over brosteinen i Nord-Frankrike lever ofte opp til kallenavnet «Helvete i nord».

Spesielt beryktet er brosteinsstrekket Trouée d'Arenberg, hvor det nesten hvert eneste år går brutale velt i en fart som ofte kan overstige 60 kilometer i timen.

For å minske nettopp det partiet, har arrangøren tatt et sikkerhetsgrep som har skapt stor diskusjon i sykkelfeltet.

Nytt sikkerhetstiltak: – Er dette en spøk?

For å unngå at farten blir så stor inn på brosteinspartiet, har arrangøren, som du kan se på videoen til journalist Stefano Rizzato under, lagt inn en utradisjonell sving på 180 grader rett i forkant:

Storfavoritt Mathieu van der Poel var imidlertid ikke imponert og uttrykte seg kritisk med en gang endringen var kjent.

– Er dette en spøk? spurte han retorisk på X.

Nyvinningen har blitt møtt med kritikk av flere, som mener en ekstra sving bare skaper mer trøbbel, mens andre hyller initiativet.

Uno-X-gjengen hører til sistnevnte.

– Jeg tror det kan være en god ting. Det ser litt «corny» ut med den nye løsningen, og kampen for å komme først inn dit blir nok like stor, men jeg tror det kan gjøre det litt tryggere med tanke på stygge skader. Det kan jo bli krasjing uansett, men det er vel litt bedre å krasje der enn i slak nedoverbakke på brosteinen, sier Kristoff.

Wærenskjold skulle gjerne sett at partiet inn i den nye svingen hadde blitt gjort enda smalere for å strekke ut feltet, men heller mot å støtte tiltaket.

– Det blir kanskje 10-15 prosent bedre enn tidligere. Men man får veldig god fart gjennom den første høyresvingen, før man vil få bråstopp i den påfølgende svingen på 180 grader, spår mandalitten.

– Litt av sjarmen at det går i dass

Kristoff er imidlertid tydelig på at farer er en del av sykkelsporten, og at svaret på sikkerhetsutfordringene ikke alltid vil ligge i å endre løypene de sykler i.

– Det er jo litt av sjarmen at det går i dass der for mange, sier Kristoff og humrer, med referanse til den fryktede Arenberg-brosteinen.

ERFARING: Alexander Kristoff har syklet Paris-Roubaix 13 ganger. Hans beste resultat er en niendeplass fra 2013. Foto: Ingrid Wollberg/TV 2.

– Men det har vært mange stygge skader i det siste, og det går fortere og fortere, så det kan være lurt å ta forholdsregler for å ta farten ned på kritiske steder hvor man vet det pleier å skje ting. Samtidig går det jo galt på mange forskjellige plasser. I Baskerland skjedde det i en sving. Man kan jo ikke lage sjikaner og store endringer overalt, mener han.

Søndag vil sikkerheten og krasjer sannsynligvis igjen stå i fokus når rytterne skal begi seg ut på Paris-Roubaix.

Brosteinspartiene har vært gjørmete gjennom uken, men det varme været på lørdag er ventet å gjøre forholdene noe mer levelige når det skal konkurreres på søndag.

– Jeg gleder meg til Arenberg-partiet så lenge jeg ikke velter! Det er kanskje det verste brosteinspartiet i verden å skulle sykle over. Men det er litt morsomt også, sier Abrahamsen.