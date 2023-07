Bekymret ekspert: – Du blir engstelig

TIL UNDERSØKELSE: Torstein Træen på vei opp trappa til legeundersøkelse etter første Tour de France-etappe. Det viste seg at han har et lite brudd i albuen. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det er den verst tenkelige starten i Tour de France kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd da han så bildene av en forslått Torstein Træen.



Med drøyt 80 kilometer igjen av første etappe gikk Uno-X-rytteren i asfalten og skadet seg stygt.

Etter etappen ble det gjennomført undersøkelser av skadene Træen har pådratt seg.

Uno-X-lege Rory Nolan bekreftet like etterpå i en pressemelding at den sterke klatrerytteren har et lite brudd i albuen.



– Det er ikke så mye å få gjort med det. Vi får se hvordan det går i morgen og hvordan det føles i natt, så gjør vi opp status da. Jeg er ikke så veldig motivert for å dra hjem, for å si det sånn, sier Træen til TV 2.

Han er naturligvis langt nede etter å ha fått en helt annen start på rittet enn hva han så for seg.

– Det er typisk. Første velt og første brudd. Vi får ikke gjort noe med det nå, så vi får se hvordan vi klarer oss de neste dagene, sier Uno-X-rytteren.



TUNG START: Torstein Træen har pådratt seg et brudd i albuen og det er usikkert om han kan fortsette rittet. Foto: Elias Engevik / TV 2

Frykter han må bryte

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad likte ikke det han så på tv-bildene av Træen. Etter å ha fått høre at det er et brudd i albuen, er han bekymret for det norske klatrehåpet.

– Han starter med et kjempehandicap. Tour de France er vondt nok som det er. Allerede fra etappe to skal han slite med et brudd som kan gi masse smerter, som koster mye mental energi og som gjør at du mister fokus på syklingen. Du blir også engstelig for å velte og gjøre det enda verre. Det gjør at du hele tiden tenker på om det er lurt å gjøre det her og du vil vurdere å bryte, sier Kaggestad.



Han påpeker at om Træen skulle klare å fortsette, vil terskelen for å bryte rittet være langt lavere de neste dagene.

– Spørsmålet er også om det er helsemessig forsvarlig av han å fortsette og risikere at det gror feil. Da kan det bli et problem senere, ved at han må sitte og kompensere ved å sitte skjevt på sykkelen. Her er det mange spørsmål som må stilles. Det er klart at det kan gå, men det er veldig uheldig for prestasjonsevnen hans, sier han.



FØR START: Torstein Træen var optimistisk da han ble intervjuet av TV 2 før start. Foto: Fredrik Varfjell

– Veldig uheldig



Før det ble bekreftet et brudd, var Hushovd klar på hva Træen nå må gjøre.

– Det viktigste for Torstein er å ikke bli mentalt nedfor. Han må nullstille seg og si til seg selv at han må komme gjennom smertene. Men jeg vet selv hvor vanskelig det er når man velter og har vondt. Du kommer inn i en negativ spiral, sier Hushovd.

Kaggestad tror det nå uansett vil bli vanskelig for Træen å oppnå de resultatene han har håpet på denne sommeren.

– Rittet er hardt nok som det er. Det blir hele tiden et spørsmål om han orker å gjøre det her og om det er lurt å gjøre det. Det vil koste såpass mye energi at det kommer til å tappe han for krefter.Det er ryttere som har syklet videre med skader og utrettet utrolige ting, men det er langt ifra ideelt, sier eksperten.