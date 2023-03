Beinbrudd på viktig Kristoff-hjelper: – Så ikke bra ut

Se video øverst. Med tillatelse fra Discovery+.

Skaarseth satt på kanten av hovedfeltet da han plutselig skled ut. Lillehammer-syklisten falt av sykkelen og gikk rett i en fortauskant med kneet først. I etterkant holdt han seg til beinet og så plaget ut.

Skaarseth er en av Uno-X-lagets beste klassikerryttere og vil være en viktig brikke i vår. Han er sett på en av kaptein Alexander Kristoffs viktigste hjelpere.

Like etter velten kunne sykkelsjefen i Uno-X fortelle TV 2 at Skaarseth var sendt til sykehus i Oudenaarde. Da fryktet de at han hadde pådratt seg et beinbrudd.

– Vi frykter helt klart et beinbrudd. Men ikke bekreftet. Krysser fingrene for gutten. Vi synes vi strengt tatt har hatt nok nå, skrec Jens Haugland i en melding til TV 2.

Men senere fredag kveld kunne Haugland bekrefte at Skaarseth hadde pådratt seg et brudd.

Det gjensto fem mil av rittet i Harelbeke. Rittet ble sendt på Eurosport 1 og Discovery+.

Wout van Aert vant rittet etter å ha spurtslått Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar i spurten.

Thor Hushovd mener nyheten om Skaarseth er svært dårlig nytt for Uno-X.

– En klok sykkelrytter. Den velten så ikke bra ut. Det er kjedelige nyheter for et Uno X-lag som er litt i motvind om dagen, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd etter velten.

Hushovd er selv opptatt med å kommentere Catalonia rundt som vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play ut helgen.

Uno-X har slitt med sykdom i laget under rittet som avsluttes søndag.

FØR SESONGSTART: Uno-X syklist Anders Skaarseth på treningsleir i Altea, Spania, januar 2023. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

(©NTB/TV 2)