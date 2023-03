Beinbrudd på viktig Kristoff-hjelper: – Akkurat nå er jeg litt langt nede

Se video øverst. Med tillatelse fra Discovery+.

Skaarseth satt på kanten av hovedfeltet da han plutselig skled ut. Lillehammer-syklisten falt av sykkelen og gikk rett i en fortauskant med kneet først. I etterkant holdt han seg til beinet og så plaget ut.

– Så med en gang at jeg kom til å treffe fortauskanten, så prøvde å rulle rundt den. Men leggen tok imot alt kraften, så kjente med en gang at den var myk og knekt når jeg lå der…, sier Skaarseth til TV 2.

– Jeg opererte allerede i går kveld, men usikker på prognosene. Jeg får begynne så tidlig som mulig med en god «rehab» så benet blir 100 håper jeg. Men timingen nå er selvfølgelig noe av det verste med tanke på alle løpene utover våren. Så akkurat nå er jeg litt langt nede her jeg ligger, fortsetter han.

Skaarseth er en av Uno-X-lagets beste klassikerryttere og vil være en viktig brikke i vår. Han er sett på en av kaptein Alexander Kristoffs viktigste hjelpere.

Like etter velten kunne sykkelsjefen i Uno-X fortelle TV 2 at Skaarseth var sendt til sykehus i Oudenaarde. Da fryktet de at han hadde pådratt seg et beinbrudd.

– Vi frykter helt klart et beinbrudd. Men ikke bekreftet. Krysser fingrene for gutten. Vi synes vi strengt tatt har hatt nok nå, skrec Jens Haugland i en melding til TV 2.

Men senere fredag kveld kunne Haugland bekrefte at Skaarseth hadde pådratt seg et brudd.

Det gjensto fem mil av rittet i Harelbeke. Rittet ble sendt på Eurosport 1 og Discovery+.

Wout van Aert vant rittet etter å ha spurtslått Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar i spurten.

Thor Hushovd mener nyheten om Skaarseth er svært dårlig nytt for Uno-X.

– En klok sykkelrytter. Den velten så ikke bra ut. Det er kjedelige nyheter for et Uno X-lag som er litt i motvind om dagen, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd etter velten.

Hushovd er selv opptatt med å kommentere Catalonia rundt som vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play ut helgen.

Uno-X har slitt med sykdom i laget under rittet som avsluttes søndag.

FØR SESONGSTART: Uno-X syklist Anders Skaarseth på treningsleir i Altea, Spania, januar 2023. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

