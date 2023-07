Avslører «crazy» Pogacar-melding

Da Jonas Vingegaard angrep på årets første fjelletappe i Tour de France, hadde ikke erkerival Tadej Pogacar noe å svare dansken med.

Sloveneren satt også uten hjelperyttere, mens Jumbo-Vismas Sepp Kuss var sammen med Vingegaard.

– Ja, selvfølgelig, svarer Pogacar muntert på TV 2s spørsmål om han fortsatt skal kjempe om den gule trøyen i Tour de France.



Avstanden opp til Jai Hindley i gult er 1.40, mens det er 53 sekunder til fjorårsvinner Jonas Vingegaard på andreplass i sammendraget.

GIR SEG IKKE: Tadej Pogacar er klar til å kjempe videre for å ta den gule ledertrøyen i Tour de France. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

– Motivasjonen er stor, advarer Pogacar etter femte etappe.



– I dag mister vi tid, men ikke så mye, så vi er fortsatt med i kampen, er beskjeden fra UAE Team Emirates-sjef Mauro Gianetti til TV 2.

«You crazy guys»

TV 2s sykkeleksperter stusser over UAE Team Emirates' taktikk om å bruke krefter på å holde avstanden til et brudd nede.

– Laget kjører for offensivt. De kjørte offensivt i fjor, og da gikk de på en smell. De brukte hele laget på etappe to og satt igjen med åtte bonussekunder i forhold til Vingegaard. Hva er de få sekundene når du kan tape ett minutt? Det er veldig rart taktisk, sier Thor Hushovd.

– UAE Team Emirates virker litt for ivrige. De har gått på og brukt masse krefter på få sekunder. Her taper de plutselig ett minutt. Det er en feilslått taktikk som kan koste dyrt, mener Dag Otto Lauritzen.

«YOU CRAZY GUYS»: UAE Team Emirates' Tadej Pogacar (t.v.) og TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd tekstet før onsdagens etappe. Hushovd ble overrasket over UAEs plan. Foto: AFP / TV 2 Direkte

Hushovd ble varslet om den offensive kjøringen før etappestart i Pau – av Pogacar selv. Da var svaret fra nordmannen klart.

– Jeg meldte så vidt med Pogacar på morgenen fordi jeg lurte på hva UAEs plan var. Da sa han at de hadde tenkt å gå for å ta sekundene og etappeseieren. Jeg svarte: «You crazy guys», sier han muntert.

Før etappen snakket Hushovd om at han trodde UAE Team Emirates kom til å la et brudd gå uten å anstrenge seg for mye.

«Gikk for sakte»

Da bruddet først fikk gå, var det med 36 (!) mann. Det inkluderte fjorårets Giro d'Italia-vinner Jai Hidnley, som endte opp med å vinne etappen og kjøre seg inn i den gule ledertrøyen til UAEs Adam Yates.

Pogacar-hjelper Vegard Stake Laengen, som satt lenge i front av hovedfeltet for å holde farten oppe, var overrasket da han kom i mål.

– Tadej synes egentlig det gikk for sakte (underveis på etappen), så sånn sett trodde jeg at han hadde en bra dag, men kanskje har han ikke nok løpskilometer før Tour de France. Vi er på etappe fem, så det er mange etapper igjen, sier Stake Laengen til TV 2.

UAE-KJØR: UAE Team Emirates med nordmannen Vegard Stake Laengen sørget for høy fart i hovedfeltet på den første fjelletappen i årets Tour de France. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Med antall løpskilometer sikter Stake Laengen til den trøblete Tour de France-oppladningen til Pogacar, som i slutten av april pådro seg brudd i håndleddet etter en velt i Liège-Bastogne-Liège.

– Vi håpet han skulle være i god form, men vi visste fra starten av, etter velten i Liège, at det ville være vanskelig å være hundre prosent, sier UAE-sjef Gianetti etter den første etappen i Pyreneene.

– Viser hvem som er sjefen

Thor Hushovd mener det ikke bare er på sykkelen at UAE Team Emirates har brukt krefter under årets Tour de France.

– Noe som har tappet mye krefter for både Pogacar (hvit ungdomstrøye) og Adam Yates (gul ledertrøye), er at de hver dag har måttet opp på podiet, gå gjennom premieutdeling og snakke med pressen. Det gjør at bruker én til halvannen time mer enn Vingegaard på å komme til hotellet. Det har mye å si, sier Hushovd.

I SUPERFORM: Jonas Vingegaard parkerte Tadej Pogacar og kjørte seg opp på andreplass i sammendraget. Kun onsdagens etappevinner Jai Hindley er foran. Foto: Marco Bertorello / AFP

Pogacar vant den samme etappen i 2020. Da brukte han 30 sekunder mer tid opp Col de Marie Blanque enn i år, påpeker TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes i Tour de France-studio.

– Det kan hende at Vingegaard bare er på et helt vanvittig nivå, sier Drivenes.

– Vingegaard er nok bare på et nivå over Pogacar når det er lange og bratte stigninger. Pogacar er mer eksplosiv og bedre i korte bakker. Vingegaard viser hvem som er sjefen i fjellene, mener Drivenes.

Spår nye angrep

TV 2s eksperter er tydelige på at Tour de France ikke er avgjort.

– Vi er på dag fem. Det er 16 dager igjen. Tour de France begynte i dag, minner Hushovd om.

– Vingegaard har tatt et grep som kommer til å koste veldig for Pogacar å hente. Det blir spennende å se, men Pogacar er en friskus. Han så ikke ut som en slagen mann da han kom i mål, så utad takler han det i hvert fall fint, sier Dag Otto Lauritzen.

– Det er ikke fordi mamma er så sprek ...

Samtidig tror Hushovd at Jumbo-Visma kan komme til å angripe Pogacar allerede på torsdagens etappe når Tour de France-feltet skal over utenforkategoristigningen Col du Tourmalet, før det er målgang på førstekategoristigningen Cauterets-Cambasque.

– Tour de France er lang, men man må samtidig prøve å ta hver mulighet, for plutselig er det noen som har en dårlig dag, starter Hushovd.

– Det er ikke sikkert det bare er en dårlig dag. Det kan være en dårlig periode. Jumbo-Visma tenker at også på at Pogacar har hatt en skade og kanskje må kjøre seg i form, så jeg tror de kommer til å bruke morgendagen på å prøve å ta enda flere sekunder og kanskje minutter på Pogacar, fortsetter han.