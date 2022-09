Australsk sykkellegende i sjokk over Norges VM-åpning

– Det er stort for oss å ha VM her i Australia. Men jeg tipper det er enda større for Norge, sier Cadel Evans.

Den tidligere Tour de France-vinneren og verdensmesteren fra 2009 er ambassadør for mesterskapet i Wollongong. Da TV 2 møtte ham tirsdag morgen lurte han på hvordan stemningen hjemme i Norge er etter innsatsen til gullguttene Tobias Foss og Søren Wærenskjold.

– I likhet med oss så er dere en liten sykkelnasjon. Men dere bokser jo langt over deres egen vektklasse. Etter to gull så må folk hjemme i Norge være svært fornøyde, sier Evans.

Søren Wærenskjold tok Norges andre VM-medalje på to dager mandag. Foto: Rudi Jakobsen, TV 2.

Han innrømmer at tempogullene til Norge kom overraskende på ham.

– Disse guttene følger i fotsporene til Thor, som vant VM-gull her i Australia i 2010, men jeg husker også tilbake til 1998 da han slo meg på tempo i U23-VM i Valkenburg. Alle er naturligvis overrasket over starten dere har hatt her nede i år, men Norge har virkelig satt standarden. Well done, sier 45-åringen, som la opp i 2015.

Foss: – Godt å få snudd litt på inntrykket

Gullene til Foss og Wærenskjold har blitt slått stort opp hos den internasjonale sykkelpressen og TV 2 blir hele tiden konfrontert av journalister som lurer på hva som har skjedd med Norge.

– Jeg tror nok at de er mer overrasket over gullet mitt enn det til Søren. Vi har vist over flere år at vi i Norge har knekt koden på temposykling. Det handler om at det blir brukt mer tid og krefter på denne disiplinen. Det gir resultater. Men at det skulle gå så på skinner, det hadde ingen regnet med, sier Tobias Foss.

Her innser Wærenskjold at gullet er hans: – Er så fortjent

Han ga Søren Wærenskjold en god klem da U23-rytteren kom tilbake på det norske hotellet iført regnbuetrøya og med gullmedaljen rundt halsen.

– Jeg er ikke overrasket. Han har vist at han er i god form og var tippet som en av gullfavorittene. Men det er noe med å innfri også. Søren er en veldig fin fyr og det var gøy at det klaffet for ham, sier Foss.

– Vi har alltid blitt sett på som en nasjon som ikke er så god på tempo. Så det er godt å få snudd litt på det inntrykket, sier Søren Wærenskjold.

Kristoff favoritt på fellesstarten

Arne Gunnar Ensrud, som får mye av æren for suksessen etter å ha sittet i bilen bak rytterne med notene og gitt beskjeder på øret deres, har denne forklaringen på forvandlingen:

– Da må jeg skryte litt av mitt eget lag, Uno-X, som jeg jobber for i det daglige. Der har vi knyttet til oss Casper Folsach, som har jobbet med banelandslaget til Danmark. Han har gjort mye i forhold til utstyr og posisjon. Tempo er et område der vi historisk har vært sterke, men hvor vi ikke har vært flinke nok. Så vi må også sende en takk til danskene, sier Ensrud.

Men VM er ikke over. Til helga er det klart for fellesstart. Cadel Evans nevner Norge som en av favorittene når Alexander Kristoff og co skal gang natt til søndag.

– Dere har ikke en ren klatrer som kan følge Tadej Pogacar, men det er mange nasjoner som kan hjelpe en av de andre store rytterne tilbake mot slutten av rittet, i en mindre gruppe. Det vil være til deres fordel. Hvis Kristoff er i god form, så kan dette blir meget interessant. Jeg har ham på min favorittliste. For dette er en løype som passer klassikerrytterne.

