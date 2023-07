Etter to tøffe fjelletapper i Tour de France er det ventet å bli en ny massespurt på fredagens etappe til Bordeaux.

Tidlig på etappen gikk det et firemannsbrudd, men norske Jonas Abrahamsen, Nelson Oliveira og Mathieu Burgeaudeau slapp seg raskt ned til hovedfeltet. Dermed er kun Simon Guglielmi i tet.

ALENE I BRUDD: Arka-Samsics Simon Guglielmi kom først av gårde med tre ryttere, men han ble raskt alene. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

– Arrangøren må finne på noe annet. Det er kjedelig å se på, mener TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd i Tour de France-studio.

Hushovd reagerer på manglende bruddlyst på de flate etappene i Tour de France-innledningen.

– Tour de France er et idrettsarrangement. Det er et utstillingsvindu for syklistene, det er bra for sponsorene. Dette skal være underholdning, sier verdensmesteren fra 2010.

På forrige spurtetappe var det ingen i brudd fra start. Også da var Hushovd kritisk til at Uno-X og andre ikke sendte noen i brudd.



Uno-X' sportsdirektør Stig Kristiansen svarte da at de ikke ville gå i brudd kun for å havne på tv-skjermen.

– I håndball blir det blåst av for passivt. Jeg skjønner greien, men jeg ser det fra arrangørens side. Nå er jeg her som syklist, men som syklist ville jeg syklet i den farten selv. Når det samme skjer på tredje etappe, må arrangøren finne på noe annet, mener Hushovd.

– Kristiansen snakket om at det ikke var noe krav til wildcardet om å gå i brudd. Kanskje de burde innføre det. At på den og den etappen skal dere i brudd, foreslår TV 2-kommentator Christian Paasche.



TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes mener det er for lite å hente ved å gå i bruddet på fredagens etappe.

ROLIG I FELTET: Det går mot massespurt på fredagens etappe. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

– Det er ett fattig klatrepoeng. Jeg skjønner at de vil ha spurtetappet for dramatikken på de siste kilometerne, men det er mulig å hente flere poeng på fjerdekategoristigningen eller ha flere bakker tidlig, for da blir det mer action, mener Drivenes.

– Alt ligger til rette for samlet spurt her, men arrangøren kan i fremtiden finne på å legge løypen til steder det skjer ting med bakker som åpner opp eller til kysten med vind. Kanskje brostein. Det gir underholdning, og da strømmer tv-seerne til, sier Hushovd.