Åpner for å sykle for norsk lag: – Absolutt mulig

Årets første pallplass er allerede innkassert. Rudsbygdingen er tilbake på norsk jord, og tilbake fra en tur i skiløypene i Nordmarka tar Boasson-Hagen seg tid til en prat med TV 2.

35-åringens er inne i sitt siste kontraktsår med det det franske profflaget TotalEnergies.

Nå, i slutten av januar, er ikke neste sesong det han tenker mest på, men noen tanker går dit og han legger ikke skjul på at det kan friste å bli med på den norsk-danske satsingen til Uno-X.

– Det er absolutt mulig, sier Boasson-Hagen.

IKKE AVVISENDE: Edvald Boasson-Hagen har foreløpig ingen anelse om hvilket lag han sykler for neste sesong. Om Uno-X skulle ønske hans tjenester, er han åpen for dialog. Foto: Frode Sunde / TV 2

Var ønsket

Før han i 2021 forlenget avtalen og undertegnet en toårskontrakt med det franske laget, kom Uno-X opp med et tilbud som han takket nei til.

Avgjørelsen den gangen forundret TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, som mente at det ville være en glimrende mulighet for han til å skyte fart på karrieren igjen med en lederrolle i Uno-X.

Siden har det norsk-danske laget fått enda mer fart på pedalene, mens de helt store resultatene har uteblitt for den norske sykkelprofilen.

– Kan det være aktuelt å sykle for Uno-X?

– Det er et spennende lag. Fra utsiden virker det som at de har alt i orden og at det er veldig bra opplegg. Alt ser veldig proft ut. Det er et lag jeg absolutt kan se for meg å sykle for, hvis det skulle bli aktuelt. Nå er jeg på utgående kontrakt, så det må i så fall bli fra neste år eller året etter, svarer 35-åringen.

FØLGER MED: Edvald Boasson-Hagen følger naturligvis godt med på hvordan Uno-X gjør det. Foto: Beate Oma Dahle

Den norske sykkelproffen gleder seg naturligvis over at laget har fått plass i sommerens Tour de France.

– Det er veldig gøy! De har jo gått gradene over flere år. Nå blir det spennende å følge med når kjøret starter og hvordan de kan hevde seg. I tidligere løp har de kjørt veldig bra, så det blir gøy å følge utviklingen, sier han.

Usikker Tour de France-plass

Veteranen er heller ikke avvisende til å forlenge avtalen med TotalEnergies.

– Jeg trives veldig godt. Det er et bra lag og jeg har absolutt hatt fine år her. Så får vi se hva det blir videre, om det blir her eller et annet sted, sier Boasson-Hagen.

Søndag åpnet han sesongen med en 3.plass i Clàssica Comunitat Valenciana i Spania. Målbildene viser at han var svært nær 2.plassen.

– Hadde jeg strekt ut armen hadde jeg kanskje tatt den, sier Boasson-Hagen, som uansett er godt fornøyd med resultatet.

BARE NESTEN: Edvald Boasson-Hagen satt på den femte etappen av Tour de France 2022 i bruddet som gikk inn. Forventingene var høye, men på grunn av det han omtaler som en "taktisk bom" måtte han se Simon Clarke sykle først over mållinja. Foto: MARCO BERTORELLO

Nordmannen mener resultatet viser at formen er god og at han er i rute før større oppgaver senere i sesongen.

Han skal etter planen få flere muligheter til å sykle for egne muligheter de neste ukene, om han fortsetter å vise god form.

Sesongens store mål er få være med til Tour de France og gjøre det godt der.

– Jeg har sagt at jeg har lyst til å kjøre. Så må jeg bevise at jeg har den formen inne. I fjor fikk jeg karret meg med. I år håper jeg å være enda bedre med i kampen om en plass. Planen til meg og laget er at jeg skal være med, sier han.

– Er det sagt at det er planen?

– Det er satt på programmet mitt, men det er mange på den første listen til laget, så det er langt fra sikkert. Tanken min er å kjøre det, svarer han.