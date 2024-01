Anita Yvonne Stenberg til TV 2 etter EM-bragden: – Det største jeg har fått til

31-åringen herjet i OL-øvelsen omnium under EM i banesykling og tok gullet etter et dramatisk poengritt.

Anita Yvonne Stenberg var i ledelsen før det avsluttende poengrittet i øvelsen omnium.

Hun leverte varene i Apeldoorn og holdt unna for konkurrentene sammenlagt.

– Det var helt fantastisk. Omnium er noe jeg har drømt om kjempelenge, og som jeg anser som dronningdisiplinen å vinne. Det at jeg klarte det i dag, og i et OL-år, er helt fantastisk. Jeg er kjempeglad og dette er noe jeg kommer til å huske for alltid, sier Stenberg til TV 2.

Banesyklisten setter EM-gullet som karrierens høydepunkt.

– Det er det største jeg har fått til. Selvfølgelig er jeg veldig stolt over femteplassen i Tokyo også, men dette er en trøye som du kan vise frem i et helt år. Gullet er noe som blir nevnt og skrevet ned i historiebøkene, sier hun.

Kjempedrama

Det ble dramatikk underveis da flere deiset i bakken. Blant dem: Medaljekandidat Valentine Fortin fra Frankrike.

Rittet ble nøytralisert - og kom i gang etter hvert.



Se de dramatiske bildene under:

På de siste rundene sikret banesyklisten seg nok poeng til å ta EM-gullet.

– Perfekt gjennomført, utbrøt Eurosport-kommentator Theis Magelssen etter at gullet var i boks.

GULLVINNER: Anita Yvonne Stenberg (rød drakt) sikret seg sitt første EM-gull i omnium. Foto: JOHN THYS

Hylles av ekspert

Stenberg plukket 142 poeng i øvelsen. Britiske Neah Evans tok sølvet foran Fortin.



31-åringen har tidligere tatt EM-gull i øvelsene scratch og poengløp.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes lot seg begeistre av Stenbergs prestasjon.

– Dette er en stor dag for norsk sykkelsport. Stenberg har noen EM-gull fra før, men omnium er kanskje den mest krevende øvelsen og krever at du leverer i fire ulike konkurranser. Prestasjonen var bunnsolid, og det var nydelig å se hvordan hun klarte å forsvare seg på poengrittet.

Han legger til:

– EM-gull i dag, offisiell åpning av velodromen i Asker i morgen og i sommer er det OL. Det er en nydelig utvikling.



Jenta fra Drammen deltok under OL i Tokyo. Der ble hun nummer fem i omnium-øvelsen.

Nå seiler hun opp som en av de store medaljekandidatene til øvelsen i Paris.

SYKLET FORT: Ingen var bedre enn drammenseren fredag kveld. Foto: JOHN THYS

Omnium er en sammenlagtøvelse som består av fire øvelser: Scratch, temporitt, eliminasjonsritt og poengritt.