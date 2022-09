Andrè (23) vant i avslutningsrittet: – Vet ingenting om fremtiden

LILLEHAMMER (TV 2): Etter 18 år som en viktig bærebjelke i sykkel-Norge var det over for Team Coop søndag.

– Akkurat nå vet jeg ingenting om fremtiden. Jeg har ikke noe lag fremover. Jeg håper noen lag tar frem telefonen og slår på tråden.

Det sier André Drege til TV 2 i et åpent frieri til nye mulige arbeidsgivere etter maktdemonstrasjonen i den norske grusklassikeren Gylne Gutuer, hvor 23-åringen var i en egen klasse.

– Det betyr så mye både for laget sin del og for min del. Kanskje det åpner opp muligheter for veien videre.

For etter søndagens ritt, som markerte slutten for et lite stykke norsk sykkeleventyr, sendes rytterne på klubbjakt når Team Coop legger ned satsningen.

– Det er synd for rytterne først og fremst, sier sportsdirektør i Coop, Gilbert de Weerdt til TV 2, før han fortsetter:

– For det er noen virkelig gode talenter som fortjener en sjanse til å vokse frem i dette laget.

André Drege jubler for seieren i Gylne Gutuer.

Men den styrte Coop-avviklingen får også konsekvenser for yngre sykkeltalenter på herresiden.

– Nederlag for Sykkel-Norge

– Det er et nederlag for hele Sykkel-Norge at en slik utviklingsfaktor for yngre gutter forsvinner, slår ett av Norges fremste talenter, Embret Svestad-Bårdseng, fast ovenfor TV 2, og får medhold fra sportsdirektør de Weerdt, som har ledet laget de siste ni årene:

– Jeg mener vi var det siste bindeleddet mellom klubblag og kontinentallag som hadde et godt rittprogram å tilby til rytterne.

Sykkel-VM i Bergen i 2017 skulle være starten på en ny sykkelbølge i Norge. I stedet har flere norske sykkellag på sportenes nest øverste nivå lagt ned satsingen, og fem år etter folkefesten på Vestlandet har like mange lag forsvunnet.

– Det er en dårlig utvikling, og jeg tror ikke nye unge ryttere vil få den samme erfaringen i nye klubblag. Nå er det et dilemma at Uno-X er det eneste profflaget i Norge, sier belgiske de Weerdt.

Uno-X skrev norsk sykkelhistorie da de søkte om profflisens før 2020-sesongen og ble det første norske profflaget noensinne, og har siden etablert sitt ett eget utviklingslag, men de skulle gjerne sett konkurranse fra Coop.

– Det er en nedtur for norsk sykkel at det ikke er igjen flere kontinentallag enn vårt eget utviklingslag, sier sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland, før han legger til:

– Coop har vært en viktig bærebjelke i norsk sykkelsport, drevet frem av ildsjeler på Vestlandet og har betydd mye for mange. Vi hadde virkelig ønsket å ha de med videre.

Olav Hjelmsæter har vært i Coop-stallen i snart fem år og har sett nærmere et tosifret antall lagkamerater ta steget videre til proffsirkuset fra Team Coop, og selv om unggutten anerkjenner jobben Uno-X gjør, mener han det det er viktig å holde på ryttere lenger enn bare i U23-klassen.

– De som har signert en proffkontrakt har en snittalder opp mot 25 år. Jeg tror ikke alle de som har blitt proffe fra Team Coop hadde fortsatt sykkelkarrieren dersom de ikke hadde vært her, sier han, før han legger til:

– Det er flere eksempler på ryttere som har lykkes senere i karrieren og det beste eksempelet er Carl Fredrik Hagen, som har det beste norske sammenlagtresultatet i et treukersritt. Det er ikke sikkert at han hadde vært proffsyklist og med de resultatene han har uten kontinentaltilbudet som fantes på den tiden med fem lag.

Vanskelig klubbjakt

Nå er Hjemsæter èn av flere Coop-ryttere på klubbjakt og ser mot ett av 80 kontinentallag, men han synes det er et vanskelig marked å navigere og orientere seg i.

– Jeg har vært i kontakt med noen lag, men det er de færreste man får svar fra. Det er krevende og jeg har kjent på at det koster å jakte et lag. Men jeg har aldri tvilt på at jeg ikke skal fortsette å jakte drømmene mine på sykkelsetet, sier han.

Samtidig har en optimistisk Drege har troen på at han finner et nytt lag før neste sesong.

– Jeg har ikke kontakt med noen lag, men vi har noen fra Belgia på laget som har kontakt med noen fra Belgia og Nederland. Så forhåpentligvis løser det seg.