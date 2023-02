– Alexander Kristoff har ikke en sjanse!

Det var 30. september 2021 den storslåtte sykkelvelodromen i Sola kommune utenfor Stavanger omsider stod klar og offisielt ble åpnet. Velodromen har internasjonale mål og plass til 2500 tilskuere.

Prislappen skulle egentlig være på om lag 200 millioner kroner, og den offisielle åpningen skulle egentlig vært i januar for to år siden.

Men til slutt endte prisen for å få ferdigstilt den gigantiske velodromen på 360 millioner kroner, og åpningen ble utsatt til 30. september samme år.

Men til tross for utsettelser og kostnadsøkninger, har sykkelvelodromen blitt en umiddelbart suksess.

SUKSESSTRENER: Stein Ørn følger med i velodromen i Sola Arena. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Merker effekten allerede

Halvannet år etter åpningen merket nemlig sykkeltrener Stein Ørn allerede effekten.

– En av de mange positive tingene med banen er også at det er veldig sosialt. Det har skaper et godt miljø, og her kommer det ryttere både fra Bergen, Nederland og Belgia, som skaper en atmosfære og et miljø som løfter syklistene opp, sier Ørn til TV 2.

– Syklistene lærer seg den intense kjøringen med kontinuerlig fokus, og det å ta riktige valg hele tiden. Det betyr enormt mye fra starten av å kjøre riktig på sykkel når man trener på bane, utdyper han.

Stein Ørn har gjort seg kjent som trener til Norges kanskje største sykkelstjerne, Alexander Kristoff, de siste 15 årene.

SYKKELBRØDRE: Alexander Kristoff og lillebror Felix Kristoff. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Får en helt egen erfaring

Men Ørn har også en annen syklist i sine rekker som vil opp og frem i sykkelsirkuset.

Sønnen Felix Ørn Kristoff (17) regnes som kanskje Norges råeste sykkeltalent for øyeblikket. Han satser først og fremst utendørs, men trener to ganger innendørs i velodromen i uken.

– Du får en helt egen erfaring med å sykle på bane. Aggressiviteten i sluttfasen tar jeg med herfra ut på landeveien, fastslår han.

Han deltok nylig i et ritt innendørs i Nederland og vant tre av fire ritt på bane.

– I Nederland tok jeg med meg et par seire hjem, selv om jeg ikke hadde noen forventninger. Det var veldig kult å kjøre med utenlandske ryttere og få testet meg. Det kuleste var da jeg kjørte mot verdensmesteren, og klarte å slå ham, gliser Felix Kristoff.

HØY FART: Felix Ørn Kristoff holdt hastigheter på over 60 mk/t i velodromen i Sola Arena. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Har ikke en sjanse

Pappa og trener Stein Ørn tror velodromen kan bidra til å løfte Felix Kristoffs prestasjoner ytterligere fremover.

– Det å sitte dynamisk er en av de store fordelene her. Man må sitte dynamisk for å sykle på landeveien, og det er et av Felix sine satsningsområder. Se hva som blant annet har skjedd med engelskmennene, som ved hjelp av bane har utviklet ferdighetene både innen sprint og blitt gode i bakker og spurt, konstaterer han.

Felix Ørn Kristoff mener at han allerede er blitt så god at han hadde «lett» slått storebror Alexander Kristoff.

– Han var her i fjor, og da turte han ikke. Jeg hadde tatt ham lett. Han hadde ikke hatt sjansen, ler 17-åringen.