Ådne (22) overrasket: – Har kjørt som en gud

FLØYEN, BERGEN (TV 2): «Ukjent» Uno-X-syklist overrasket i Tour of Norway-prologen.

BRUTALT: Ådne Holter lå langflat på bakken etter prologen i Tour of Norway. Foto: TV 2 Play

22-åringen fra Lillehammer ga alt han hadde på flaten og opp fløysvingene, og blandet seg inn blant toppen.

Til slutt endte han på en fjerdeplass, 26 sekunder bak Ben Tulett. Magnus Sheffield ble nummer to, mens Attila Valter kapret tredjeplassen.

Etter målgang lå han langflat på bakken.

– Han har kjørt som en gud oppover, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Han er helt ferdig etter den innsatsen. Han fikk tatt ut alt, og det er et tegn på at han er i superform, sa Kaggestad like etter målgang.



GA ALT: Ådne Holter leverte i bakkene opp Fløyen. Foto: TV 2 Play

Holter ble med det også beste nordmann den første dagen av rittet. Tobias Halland Johannessen ble nest beste norske som nummer sju, 30,5 sekunder bak Tulett.

– Det var ikke den rytteren vi trodde skulle være beste nordmann, fastslår eksperten.

– Han har kjørt grisefort i dag, så er gøy, sier Halland Johannessen til TV 2, som selv skulle ønske han leverte en bedre prolog.

LAGKAMERAT: Tobias Halland Johannessen var stolt over innsatsen til Ådne Holter fredag. Foto: Tuva Åserud / NTB

Holter vant nylig Sundvolden Grand Prix og fortsatte den fine flyten i Bergen. Han ble også nummer åtte i Ringerike Grand Prix.

– Jeg gjorde vel det jeg er best på som sykkelrytter, sier han selv etter prologen.

Holter forteller at han er noe overrasket over at han leverte såpass bra.

– Jeg visste at jeg kunne kjøre fort her om jeg hadde dagen og ting fungerte, sier han, og avslører taktikken:

I AKSJON: Ådne Holter under prologen i Tour of Norway. Løypen går fra Bryggen opp til Fløyen. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Få så høy fart som mulig på flata, også bare kjøre uten hode opp til mål, egentlig.

I de kommende etappene tror Kaggestad at 22-åringen vil bli en viktig brikke for Uno-X.

– Det er absolutt godkjent. Det viser at Uno-X kommer hit med et veldig sterkt lag, hvor Holter er påtenkt i en hjelperytterrolle i laget, sier sykkeleksperten.

Slik gikk det med øvrige norske: Odd Christian Eiking (14), Andreas Halland Johannessen (18), Johannes Staune-Mittet (23), Carl Fredrik Hagen (31), Torbjørn Andre Røed (32), Rasmus Tiller (38), Cedrik Bakke Christophersen (49), André Drege (50), Trym Brennsæter (57), Simen Evertsen-Hegreberg (59), Kristian Aasvold (60), Markus Hoelgaard (61), Alexander Kristoff (70), Magnus Wæhre (77), Halvor Dolven (83), Eirik Vang Aas (85), Ludvik Aspelund Holstad (89), August Jensen (90), Kalle Petter Brodahl Kvam (97), Martin Urianstad Bugge (100), Eirik Lunder (105) og Håkon Lunder Aalrust (111).

Den første av de tre ordinære etappene avvikles lørdag, en 206,7 kilometer lang etappe fra Jondal til Hovden, øverst i Setesdal.

Søndag skal rytterne sykle 165,7 kilometer fra Valle til Stavanger, mens den siste etappen mandag har start og mål i Stavanger.



