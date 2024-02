Absurd penisskade: – Hunden bet meg

SHADES ON: Frederik Frison har nok hatt bedre uker, enn hva han har opplevd nå. Foto: David Pintens /AFP

Den belgiske syklisten hadde sett fram til å starte klassiker-sesongen lørdag.

31-åringen, som sykler for Q36.5 Pro Cycling Team, har hatt en treg start på sesongen, og så frem mot å kickstarte sesongen på hjemmebane, skriver Nieuwsblad.

Men onsdag - tre dager før klassikeren- ble belgieren mildt sagt et offer for en glefsende hund.

– Jeg skulle på på besøk til noen kjenninger på ettermiddagen da det skjedde. Da jeg kom inn, ble jeg plutselig angrepet av familiehunden, en Weimaraner, med pinlige konsekvenser, sier Frison til avisa.

Fakta: Frederik Frison Født: 28. juli 1992 (31 år) Fra: Belgia, Geel Beste resultater: 4. plass Gent-Wevelgem (2023) 3. plass Primus Classisk 4. plass Brugge-De Panne Kilde: ProCyclingStats

Ifølge Norsk Kennel Klub er Weimaraneren en vennlig og meget sosial jakthund, som har et stort behov for å få bruke sine jaktegenskaper.

Frison vil nok hevde at denne versjonen var i overkant sosial.

– Hunden bet meg i mine edle deler. Uten å gå i detalj: Skaden er ganske stor.

Den uheldige syklisten fortsetter:

– Hånden er sydd på to plasser. Jeg ville forsvare meg og jeg prøvde å dytte bort hunden.

Resultatet av den mildt sagt bisarre hendelsen: Operasjon samme dag.

Biteofferet er opptatt av å takke urologen og sykehuset som har hjulpet ham gjennom operasjon og dagene i etterkant.

Selve rittet fordelt over 202 kilometer mellom Gent og Ninove, endte med Visma-seier. Jan Tratnik stakk av med seieren, i et ritt hvor over ti nordmenn deltok.

En øm belgier synes det ikke var veldig stas å følge rittet fra sidelinjen.

– Det var naturligvis ikke veldig artig.