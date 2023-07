Abrahamsen overrasket med tredjeplass i Tour de France

Jonas Abrahamsen var del av et firemannsbrudd som overraskende holdt unna for hovedfeltet og gjorde opp om seieren på oppløpet.

Telemarkingen åpnet spurten, men måtte ta til takke med å bli nummer tre. Kasper Asgreen vant etappen foran Pascal Eenkhorn.

– Er det mulig, utbrøt en imponert TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



– Det er helt vanvittig. Abrahamsen slutter aldri å imponere. Jeg er mektig imponert, sier Hushovd.

BRUDDTRIO: Jonas Abrahamsen fra Uno-X og Skien var en del av tremannsbruddet som gikk tidlig på 18. etappe. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB

Abrahamsen har imponert stort under årets Tour de France. Det er første gang at 27-åringen sykler en Grand Tour, og han var en av de siste som ble tatt ut på Uno-X' Tour de France-lag.

– Jeg er skuffet over at jeg havnet litt i dødens på slutten. Ellers kunne jeg søren meg tatt det. Så det er litt skuffende. Men det er gøy å havne på tredjeplass, sier Abrahamsen til TV 2 like etter etappen.



– Jeg havnet litt i dødens posisjon. Det var litt kjedelig, sier han.



Abrahamsen roser samarbeidet i bruddet. Etappevinner Asgreen mener utbryterne kjørte som om det skulle være en lagtempo.

– Jeg kunne ikke gjort det uten Pascal, Victor og Jonas. De gjorde det fantastisk der ute. Vi fortjente alle å vinne med den jobben vi la ned, men jeg er fornøyd med å ta den, sier Asgreen i seiersintervjuet.

Abrahamsen vinner spurten om poeng

– Det er vanvittig imponerende at vi får så mange topp ti og har to tredjeplasser. Det viser at vi har noe her å gjøre. Det er kjempegøy. Selv om jeg er litt skuffet over at jeg ikke løste spurten bedre, så må man være fornøyd med tredjeplass, sier Abrahamsen.



Uno-X-sjef Jens Haugland var i svært godt humør etter den intense avslutningen.

– Det er nærme det helt, helt store, sier Haugland til TV 2.

Og sjefen mener at Abrahamsen ikke har grunn til å være skuffet.

– Vi må ikke blir for grådige. Det er vårt andre podium og niende topp ti. Vi tok sjetteplass i går. Jonas skal bare være stolt av seg selv og laget. Det er en fantastisk prestasjon igjen.

Sportsdirektør Gabriel Rasch var også svært fornøyd.

– Det var helt vilt. Vi hadde håpet på det, men trodde ikke det skulle gå inn underveis, sier han til TV 2.

Uno-X-rytter Jonas Abrahamsen kom av gårde i et tremannsbrudd med Victor Campenaerts og Kasper Asgreen tidlig på etappen. Med om lag 60 kilometer til mål fikk trioen selskap av Pasdal Eenkhoorn.

Bruddet fikk aldri mer enn drøyt minuttet på hovedfeltet, men de klarte ikke å hente utbryterne.