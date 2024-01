Svømmetrener fikk redusert straffen på grunn av NIF-slurv

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund konkluderte i september med å utestenge en svømmetrener i tre måneder. Det etter at treneren hadde klasket til da 13 år gamle Odin Michelsen i bakhodet under en svømmetrening i 2018.

Treneren anket umiddelbart avgjørelsen til idrettens ankeinstans; appellutvalget.



I desember ble konklusjonen derfra klar.

Appellutvalget mener treneren i utgangspunktet burde ha blitt utestengt, men på grunn av at saken har tatt så lang tid å behandle - så slipper treneren med en mildere straff.

«Appellutvalget har etter dette kommet til at saken avgjøres med en skriftlig irettesettelse,» skriver appellutvalgets leder Jeppe Normann i konklusjonen som TV 2 har fått tilgang til.



BLE SLÅTT: Odin Michelsen. Foto: Robert Reinlund

– Vi tar avgjørelsen til etterretning og anser dermed avgjørelsen som endelig. Med de regler som foreligger er dette den mildeste reaksjonsform som kan benyttes, og etter snart seks år er det godt at vi nå kan avslutte dette, sier svømmetrenerens advokat Erling Flinsnes til TV 2 om avgjørelsen.

– Klubben lyver i sin forklaring

I appellutvalgets avgjørelse vektlegges blant annet forklaringen trenerens arbeidsgiver, svømmeklubben, ga til påtalenemnda.

De valgte å beholde treneren selv om vedkommende i 2018 vedtok et forelegg fra politiet for å ha utøvd vold mot Odin Michelsen.

I svømmeklubbens forklaring, som appellutvalget legger til grunn i sin konklusjon, oppgis det «at det ikke har kommet klager på treneren etter hendelsen i 2018».

Det mener Odins pappa, Alexander Michelsen, ikke er korrekt.

– Klubben lyver når de sier at de ikke har fått klager på treneren i ettertid, sier Michelsen til TV 2.

Han viser til en annen sak fra 2019 - året etter hendelsen med sønnen.

Da ble treneren politianmeldt av en annen ung utøver i svømmeklubben for brudd på straffelovens §271 - kroppskrenkelse.

Saken endte opp i rettssalen. Der ble treneren frikjent.

Svømmeklubben valgte igjen å beholde treneren. Siden da har vedkommende vært ansatt i svømmeklubben.

FAR OG SØNN: Alexander Michelsen har i mange å kjempet en kamp i NIF-systemet for sønnen Odin. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Hvordan klubben i sin forklaring kan uttale at de ikke har fått inn en eneste klage på treneren etter episoden med Odin er jo derfor ufattelig, sier Alexander Michelsen frustrert.

Stille fra klubben

I lengre tid har TV 2 forsøkt å få en kommentar fra svømmeklubbens daglige leder og styreleder - om dommen og forklaringen de har gitt til NIFs påtalenemnd.

Flere spørsmål er sendt, uten at det er besvart.

Like før jul oppga klubbens daglige leder at de verken vil svare på spørsmålene TV 2 har sendt, eller kommentere uttalelsene fra Odins far.

TV 2 har også vært i kontakt med appellutvalgets leder Jeppe Normann.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilket grunnlag de fattet avgjørelsen.

– Vi som ordinær domstol kommenterer ikke dommer vi har skrevet, sier Normann til TV 2.

Foto: Robert Reinlund / TV 2

Advokat: – Helt uforståelig av NIF

En som imidlertid ønsker å si noe er Pål Kleven. Den erfarne idrettsadvokaten har bistått familien Michelsen i denne saken.

Han reagerer sterkt på at appellutvalget i sin avgjørelse i utgangspunktet mener at treneren skulle ha blitt utestengt for hendelsen.

– Som appellutvalget skriver, er trenerens adferd alvorlig og helt uakseptabel. Til tross for dette valgte NIF å ikke påtale saken til domsutvalget da den fornærmede anmeldte voldsepisoden til NIF for over fem år siden.

– Dette er helt uforståelig, og NIFs passivitet gjorte saken ekstra belastende for den fornærmede og hans familie, skriver Kleven i en e-post til TV 2.

OPPGITT: Pål Kleven er av Norges mest profilerte idrettsjurister og har jevnlig saker i Domsutvalget. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

I avgjørelsen appellutvalget kommer med vektlegges nemlig tidsbruken som et vesentlig poeng for at dommen på tre måneders utestengelse endte med å bli redusert til en skriftlig advarsel.

Samtidig retter appellutvalget en pekefinger i retning idrettens domsutvalg - og mener saken lå ubehandlet hos dem i «svært lang tid».

Det var nemlig først da TV 2 tok kontakt med domsutvalget i september i år at domsutvalget ble gjort oppmerksom om at saken ikke var behandlet.

Da hadde den ligget på domsutvalgets bord i hele ni måneder.

Lederen beklaget til de involverte og skyldte på en «intern feil».

­– Treneren fikk en stor strafferabatt på grunn av den lange saksbehandlingstiden. Jeg håper NIF nå er sitt ansvar bevisst og beklager overfor den fornærmede og hans familie, skriver Kleven.

NIF mener de har beklaget

TV 2 har kontaktet Norges Idrettsforbund med spørsmål om de akter å gi 13-åringen og hans familie en unnskyldning for hva de har opplevd.

NIF, ved seniorrådgiver Håvard Øvregård, svarer at det har de allerede gjort - for to år siden.

– Dette ble gjort av daværende idrettspresident Berit Kjølls i TV-programmet «Norge bak fasaden» fra februar 2021, der hun sa at hun på vegne av norsk idrett ville beklage overfor de barna og deres familier som i dokumentaren fortalte om sine negative opplevelser i idretten, skriver seniorrådgiver Håvard Øvregård i en e-post til TV 2 og legger til:

– NIF ønsker ikke at noen skal bli utsatt for vold i idretten, og vil beklage overfor alle som har opplevd dette, skriver han.

Avgjørelsen appellutvalget har kommet med, og kritikken de retter mot domsutvalgets behandlingstid, ønsker imidlertid ikke NIF å kommentere.

Imidlertid kommer NIF, ved Øvregård, med et tilsvar til Michelsen og Klevens utsagn. Den kan du lese i sin helhet nederst i saken.

Får ikke dekket saksomkostninger



Siden 2018 har pappa Alexander Michelsen lagt ned hundrevis av timer på denne saken. Dessuten har han brukt over 100.000 kroner fra egen lomme.

Dette fordi verken klubb, krets eller særforbund ønsket å fremme sønnens sak for idrettens domsorganer.



FRUSTRERT: Alexander Michelsen. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

I den endelige konklusjonen har appellutvalget nå bestemt at de enkelte partene ikke får dekket saksomkostningene.

– Det er helt hårreisende. Jeg er så skuffet over måten vi er blitt behandlet på at det nesten er vanskelig å beskrive, sier Michelsen.

Summen Michelsen har brukt på advokathjelp, over 100.000 kroner, burde imidlertid vært unngått, skal man tro Håvard Øvregård i NIF:

– Det skal ikke være nødvendig for personer som melder inn saker til påtalenemnda å selv betale for bistand fra advokat. Man anmoder om påtale ved å fylle ut et skjema på NIFs nettsider, og idrettslag eller enkeltpersoner må ikke selv utforme en påtale, skriver Øvregård til TV 2.

– Påtalenemnda vurderer deretter saken, og om det tas ut påtale blir nemnda selv part i saken. Det vil ikke innebære kostnader for idrettslaget eller enkeltpersoner dersom saken løftes til domsutvalget. Det tilbys veiledning både for organisasjonsledd og enkeltpersoner, der man får bistand til hvordan skjema for anmodning fylles ut, samt veiledning dersom dokumentasjon eller annet mangler i saken, skriver Øvregård videre.

Dette er Michelsen overhodet ikke enig i.

– Jeg kunne aldri ført en slik sak for idrettens domsorganer som privatperson uten advokathjelp. Som jeg har sagt så mange ganger; systemet de har lagt opp til fungerer ikke, sier han.



– Hva reagerer du mest på?

– Det mest alvorlige er NIFs rolle og måten vi opplever at de har kostet denne saken under teppet på. All den tid den har tatt, der vi har vært en kasteball i et system som ikke fungerer, gjentar han.

– Så ender vi opp med at de i praksis sier at «han burde fått en straff, men på grunn av NIFs somling så slipper han billigere». Det er ufattelig, sier han.

– Jeg tror heller ikke de vil innrømme feil og egentlig ønsker å lære noe av dette. Vi har blitt møtt av en ekstrem arroganse hele tiden. Det har vært et maktmisbruk overfor et lite barn.

– Har du tro på at dere i fremtiden vil få en unnskyldning fra svømmeklubben?

– Nei. Det kommer aldri til å skje, selv om de nok hadde nok gjort det på en annen måte om det hadde skjedd nå.

TV 2 har spurt svømmeklubben om de nå i ettertid, etter å ha blitt kjent med appellutvalgets avgjørelse, tar selvkritikk over måten klubben har håndtert saken på?

Det har ikke klubben besvart.

Les hele tilsvaret til NIF – Idretten skal ha nulltoleranse mot vold og trakassering. Samtidig anerkjenner vi at trakassering, mobbing og andre uønskede hendelser skjer i idretten. Vi har gjennom vårt arbeid med etisk og trygg idrett siden 2019 arbeidet målrettet for å hindre at slike hendelser skjer, og for å gjøre det lettere å følge opp og gi en reaksjon om slike hendelser likevel skulle skje. – Voldshendelsen som nå har fått en reaksjon i NIFs domsorgan hendte i 2018. I tiden etter dette har NIF gjort en rekke tiltak for å gjøre det lettere å følge opp slike hendelser, blant annet: o Februar 2020: Egen skriftlig veileder for håndtering av saker som gjelder vold og trusler i idretten o April 2021: Vedtak i idrettsstyret om at en dom for vold mot barn bør føre til utestengelser fra oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, samt at dette bør bli inkludert i politiattestordningen. Dette vedtaket blir fulgt opp i idrettens dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om politiattestordningen. o Januar 2022: Oppstart av NIFs påtalenemnd, der også enkeltpersoner kan melde inn saker for å få disse behandlet i NIFs domsorgan. o August 2022: NIF lanserer et nytt digitalt varslingssystem for hele idretten, der alle idrettslag nå har tilbud om en egen portal for mottak og håndtering av varsler. o Juni 2023: Idrettstinget reduserte beviskravet for saker i NIFs domsorgan, fra “enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode” til “klar sannsynlighetsovervekt”. – Denne saken har kunnet bli behandlet av, og har ført til dom i, NIFs domsorgan på grunn av idrettstingets vedtak i 2021 om etableringen av NIFs påtalenemnd og muligheten for enkeltpersoner til å melde inn saker til påtalenemnda. NIF er glade for at disse endringene har gjort det lettere å få reaksjoner tatt opp uønskede hendelser.