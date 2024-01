– Sverige trenger henne ikke

FÅR PASSET PÅSKREVET AV TRENERLEGENDE: Stina Nilsson depper etter et verdenscuprenn i november. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Etter en dårlig start på sesongen fikk Stina Nilsson (30) en opptur i helgen da hun kom på pallen IBU-cupen, men det holdt ikke til en billett til verdenscuprennene i Ruhpolding.

Nå feller trenerlegenden Wolfgang Pichler (68) nådeløs dom over Nilssons skiskytterkarriere.

– Det er hennes tredje sesong. Jeg er overrasket over at hun ikke går bedre på ski. Hun var tross alt en skiløper i verdensklasse, som slo Johaug på 5 kilometer fristil på stafett, sier Pichler til SVT.

Han tviler på at Nilsson blir å se under VM i tsjekkiske Nove Mesto, som går av stabelen fra 7.–28. februar.

Han mener hovedproblemet til den tidligere langrennsløperen er at det svenske landslaget er så sterkt at de rett og slett ikke har behov for henne.

– Det er faktisk noe positivt. Men faktum er at Sverige ikke trenger henne. Hadde jeg vært landslagstrener hadde jeg ikke tatt henne ut på stafettlag eller som reserve, sier 68-åringen, og legger til:

– Jeg liker henne og vil støtte henne, men hun er ikke god nok, så enkelt er det.

Tyskeren har vært landslagstrener for de svenske skiskytterne i flere perioder, i tillegg til å være personlig trener for legenden Magdalena Forsberg da hun var på topp.

Nilsson har én pallplass i verdenscupen i skiskyting, en tredjeplass i en sprint i mars 2022.

Det var i 2020 Nilsson sjokkerte langrennsverden ved å bytte til skiskyting. Som langrennsløper hadde hun stor suksess, og ble blant annet olympisk mester på sprint i Pyeongchang i 2018.

Hun ble også verdensmester på sprintstafett og stafett under ski-VM i 2019 – sistnevnte etter å ha, som Pichler nevnte, spurtslått Therese Johaug.

Helgens verdenscuprenn i Ruhpolding sendes på NRK, mens TV 2 sender fra Anterselva neste helg. VM i skiskyting sendes på TV 2 og NRK.