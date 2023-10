Sverige-sjefen i sorg – landskamp avbrutt etter skyteepisode

To svenske statsborgere ble drept i en skyteepisode i Brussel mandag kveld, bekrefter belgisk politi til Reuters.

Minst én av de drepte skal ha hatt på svensk landslagsdrakt.

Ifølge belgisk påtalemyndighet hadde angrepet som mål å ramme svenske borgere. Ingen er foreløpig pågrepet. Det skal ha vært én gjerningsmann som skjøt.

Det svenske fotballandslaget spilte landskamp mot Belgia i byen.

Første omgang ble spilt, men lagene kom ikke ut igjen etter pause.

– Vi var tydelige på at vi ikke ville spille kampen. De var helt med på det. Vi har spillere som har familie og venner her. Vi ville sørge for at supporterne skulle føle seg trygge, sier Manchester United- og Sverige-spiller Victor Lindelöf, ifølge Expressen.



PREGET: Her er Sverige-målvakt Viktor Johansson borte hos sin kjære på tribunen etter at kampen ble avbrutt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Beskjed til supportere

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) melder at kampen ikke vil bli spilt ferdig, og at de vil komme med mer informasjon senere.

Det svenske fotballforbundet kom med en beskjed til supporterne etter at det var klart at kampen var avbrutt.



– Belgisk politi vil av sikkerhetsårsaker at svenske supportere blir igjen på arenaen, het det i uttalelsen.

Klokken 23.15 er tilskuerne fremdeles inne på stadion.

– Jeg er helt sjokkert. Vi forstår ingenting. Alle holder på å ta av seg sine svenske drakter og bytter til nøytrale klær. Det er skikkelig ubehagelig, forteller en svensk supporter til Aftonbladet.

– Vi ble akkurat oppfordret til å bli på plassene våre. Når vi drar herfra, skal vi snakke engelsk, ha lukket jakke og ta taxi, sier en annen supporter til Expressen.

Svenske supportere på tribunen i Brussel. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Styreleder i forbundet, tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt, var på plass under kampen. Han sier at han ikke vet hvor lenge supporterne vil bli holdt inne på arenaen.

– Det er med tungt hjerte vi konstaterer at fotballen vi elsker nå har blitt rammet av et alvorlig angrep i Brussel i kveld. Svenske supportere er ofrene, er det vi vet.

– Uefa tok en avgjørelse som både det belgiske og det svenske landslaget var enige om, å avslutte kampen. Det belgiske politiet har informert alle om at den sikreste plassen for svenske supportere akkurat nå er å være igjen på arenaen.

– Gjelder det også svenske landslaget?

– Det gjelder også det svenske landslaget, svarer Reinfeldt.



Fredrik Reinfeldt orienterer pressen inne på stadion i Brussel. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN Les mer Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN Les mer

Sverige-sjefen rystet

Sveriges landslagssjef Janne Andersson forteller at de fikk vite om hendelsen i pausen, og at samtlige involverte var klokkeklare på at de ikke ville spille kampen.

– Jeg blir så lei meg. Det er så ekstremt tragisk, og jeg tenker på de berørte og de pårørende. Hva for en verden lever vi i? Hva er det for en jævla verden vi lever i?

Det sier Andersson til Fotbollskanalen.

RYSTET: Sveriges landslagssjef Janne Andersson. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Dere visste ingenting da dere gikk ut til kampen?

– Nei. Jeg fikk beskjed om det i pausen. VI kan ikke spille fotball når slike ting skjer. Det var min første tanke, og så tok jeg det med spillerne, og de var helt med på det. Til sammen, også med Belgia, var vi helt enige. Her skal vi ikke spille fotball. Vi får håpe at det ikke skjer mer nå, svarer Sveriges landslagssjef.

PREGET: De svenske spillerne Jesper Karlsson og Viktor Claesson ute på stadion etter at kampen ble avbrutt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN Les mer Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN Les mer

TV 2s reporter i Brussel sier at det er stengt av et større område sentralt i byen.

Belgisk påtalemyndighet har åpnet terroretterforskning etter skyteepisoden. De hever også terrorberedskapen til det høyeste nivået – nivå fire.

Skytevideo spres

Ifølge flere belgiske medier og videoer som sirkulerer på sosiale medier, kom en mann i oransje jakke på en scooter før han begynte å skyte rundt seg. Han skal senere også ha flyktet fra stedet på en scooter.

Det sirkulerer også en video av en mann i tilsvarende oransje jakke, der han filmer seg selv mens han snakker på arabisk.

Videoene er foreløpig ikke verifisert av TV 2.

Sudinfo skriver at den antatte gjerningsmannen skal ha sagt at han er medlem av IS i en video som ble lagt ut på Facebook før angrepet.

Ifølge vitner på stedet skal mannen ha ropt «Allahu akbar» før han begynte å skyte, skriver avisen.

Ifølge kringkasteren VRT erklærer han at han har skutt tre svensker i en hevnaksjon.