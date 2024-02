Sverige og Danmark vil søke EM uten Norge: – Veldig ødeleggende

Norges Fotballforbund har lenge vært i samtaler med Sverige og Danmark om å arrangere fotball-EM for kvinner i 2029.

Nå varsler Sverige og Danmark at de vil søke uten Norge. Også Finland er borte fra forrige søknad. Norge, Sverige, Danmark og Finland søkte om EM i 2025, men mesterskapet gikk da til Sveits.

Sveriges fotballpresident Fredrik Reinfeldt mener at de har større sjanse med kun to nasjoner.

– Vi har forhørt oss og tilbakemeldingen har vært at vi er for mange. Fire land er for mye. Når vi har sett på arena-situasjonen så er det egentlig Danmark og Sverige som har de beste forutsetningene, sier han til TV 2 i Paris like etter at nyheten var sluppet.

Reinfeldt forteller også at danskenes fotballpresident Jesper Møller allerede har vært i Oslo og gitt den norske delegasjonen beskjed om dagens nyhet.

– Det gjorde vi ut av respekt, sier Reinfeldt.

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg mener dette er svært nedslående nyheter for norsk fotball.

– Dette er veldig ødeleggende for alle som ønsker å se et mesterskap på norsk jord. Norge har ikke infrastruktur til å få til et EM på egenhånd.

– Det er synd at de søker uten Norge, men ikke veldig overraskende.

Finstad Berg var til stede både på Uefa-kongressen i Lisboa i fjor og under VM i Qatar i 2022. Hun mener det er en tendens at Sverige og Danmark skyver Norge mer og mer vekk.

– Slik jeg opplever det har danskene lite til overs for Norge. Det er mitt inntrykk, sier Finstad Berg, og tilføyer:

– Spesielt danskene mener nok at Lise Klaveness lager for mye trøbbel og tar for mye oppmerksomhet.

Det danske fotballforbundet, DBU, skriver i sin pressemelding at de har større sannsynlighet for å vinne budrunden om de kun er to land som søker.

Danskenes fotballpresident løp av gårde etter pressekonferansen i Paris og hadde ikke anledning til å prate med TV 2.

TV 2 spurte Danmarks fotballpresident Jesper Møller om det nordiske samarbeidet etter Uefa-kongressen i Paris tidligere torsdag. Møllers korte svar lød:

– Det er fint, som alltid.

DANSK PRESIDENT: Jesper Møller talte til Uefa-kongressen i Paris torsdag. Slik Mina Finstad Berg tolker der har ikke dansken og Lise Klaveness det beste forholdet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Klaveness talte Fifa imot under en tale i Qatar i 2022. I tillegg protesterte hun mot Gianni Infantono da hun lot være å klappe da Fifa-presidenten ble gjenvalgt i fjor.



– Det er verdt å påpeke at den danske fotballpresidenten Jesper Møller sitter i Uefa-styret. Det er ikke så rart om han ønsker å beholde makt og innflytelse, sier Finstad Berg.

Mina Finstad Berg fotografert utenfor Al Thumama stadion i Qatar under fotball-VM 2022. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Sveriges fotballpresident, Fredrik Reinfeldt, er mer snakkesalig om det nordiske samarbeidet i møtet med TV 2. Han kjenner seg ikke igjen i at samarbeidet skal være «skjørt».

– Jeg synes samarbeidet fungerer bra med tanke på at vi får diskusjoner. Så er det ikke noe merkelig at vi har ulike posisjoner. Vi må skille på det som er åpenhet og det faktum at vi ikke alltid havner på samme posisjon, sier svensken til TV 2, og tilføyer:

– Vi kan ha litt ulike utgangspunkter, og det er helt ok.

SVENSK PRESIDENT: Fredrik Reinfeldt tok seg tid til journalister etter Uefa-kongressen i Paris. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

At Sverige og Danmark nå søker om EM uten Norge, tror TV 2s kommentator er dårlig nytt.

– Skulle Sverige og Danmark nå få EM, så vil Norge havne bak i køen. Da velges nok en annen del av Europa i neste tildeling.