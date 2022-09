Svenskene nådeløse etter Russland-flørt: – Han var vår Haaland

Mens ledelsen i Norges Fotballforbund vurderer hva de skal gjøre dersom Mathias Normann følger opp det han varslet til TV 2 i helga – og signerer for russisk klubb – har svensk toppidrett allerede håndtert flere lignende saker.

Det svenske basketballforbundet viste ingen nåde da lagets største stjerne, Jonas Jerebko, trosset advarslene og valgte CSKA Moskva i mars.

– Vi involverer oss vanligvis aldri i spillernes klubbvalg. Derfor visste vi heller ingenting før vi leste i media at Jonas var på vei til å signere for CSKA. Jeg fikk tak i Jonas på kvelden og fikk bekreftet historien. Da ga jeg klar beskjed om at det kunne få konsekvenser for landslagsplassen. Han valgte like fullt å gjøre det, på en åtte uker lang kontrakt, sier generalsekretær Fredrik Joulamo til TV 2.

For en uke siden uttalte Jerebko seg på egen Instagram-profil.

«Jeg har holdt meg unna sosiale medier etter alle hatmeldingene jeg mottok på grunn av en basketballavgjørelse. Jeg vet at det opprører folk at jeg sier det, men for meg var det det var. En flott mulighet til å fortsette karrieren dukket opp, i en klubb kjent for sin profesjonalitet. Jeg dro dit for å vinne og spille for en av Europas beste trenere. Dessverre nådde vi ikke målet», skriver han.

Ikke velkommen tilbake

Generalsekretær Joulamo sier Jerebko ikke er velkommen tilbake på det svenske landslaget, selv om han nå er klubbløs igjen.

– Er han utestengt på permanent basis?

– Det vi har sagt er at vår avgjørelse aldri handlet om antall uker, måneder eller eventuelt år i den russiske klubben. Det var avgjørelsen om å dra dit i seg selv, som gir oss følelsen av at vi ikke deler noen helt grunnleggende verdier. Vi visste at Jonas ikke kom til å være i Russland i juni, så denne avgjørelsen gjelder inntil videre.

HAR SNAKKET MED NORMANN: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Stian Lysberg Solum

– Hva skal til for at det endrer seg?

– Vi måtte hatt en dialog med Jonas og en grundig forklaring på hvorfor han skrev under for CSKA, vel vitende om hvilke konsekvenser det ville få. Vi måtte fått svar på hva som eventuelt har endret seg når det gjelder avgjørelsen han tok.

– En holdningsendring?

– Ja, det vil jeg si. Det eneste han har kommunisert i etterkant har vært på sosiale medier. Og der har han ikke gitt uttrykk for noen anger. Han virker å forsvare avgjørelsen han tok, konstaterer Joulamo.

Jerebko representerte Sverige så sent som i februar, da han også deltok i markeringer til støtte for Ukraina, og mot den russiske krigføringen.

35-åringen har tidligere representert storklubben Golden State Warriors i NBA.

– Hvor viktig var han for landslaget deres?

– Han var ikke på toppen av karrieren sin, for han var nok enda bedre for noen år siden. Men med tanke på hans erfaring og meritter er han vår Erling Haaland, for å bruke en fotballreferanse. Han har spilt på høyeste nivå og vært vår overlegent beste spiller. Han har vært uvurderlig, og ville betydd masse for laget. Så det er en sorg for hele det svenske basketballmiljøet at han ikke lenger er på landslaget, men jeg opplever at alle har støttet avgjørelsen vår, sier generalsekretæren.

Solbakken har snakket med Normann

Norges fotballpresident Lise Klaveness opplyser til TV 2 at landslagssjef Ståle Solbakken har vært i direkte kontakt med Normann om saken.

Solbakken ønsker ikke å kommentere samtalen nå, men venter til overgangen til CSKA Moskva eventuelt er bekreftet. Mandag om en uke er det også pressekonferanse der Solbakken tar ut troppen til Nations League-kampene mot Slovenia og Serbia.

Fredrik Joulamo svarer slik på spørsmål om han har noen råd til Norges Fotballforbund:

– Jeg har sett president Lise Klaveness framstå veldig tydelig når det gjelder likestilling og menneskerettigheter i andre sammenhenger. Hun har virket vurderingssterk og progressiv. Jeg vet ikke om jeg er i posisjon til å gi råd, men for vår del er prinsippene mye viktigere enn kortsiktige resultater. Vi vet at vi er et bedre landslag med Jonas, men det er vi villig til å ofre. Det gjelder det svenske hockeylandslaget også. På et personlig plan håper jeg det er det samme i Norges Fotballforbund.