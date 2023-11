Svenske-stikk mot Thingnes Bøs «penisforlenger»

– Det virker som at de fortsatt har et lillebrorkompleks, sier Sebastian Samuelsson om de norske skiskytterne.

Det norske skiskytterlandslaget tok nytt milliongrep før sesongen da de investerte i ny smøretrailer.

– Det at vi har rukket å få på plass denne er en sånn penisforlenger. Det trenger vi inn mot sesongen. Vi må vise litt styrke før start, sa en strålende fornøyd Johannes Thingnes Bø til TV 2 da smøretraileren ble presentert.



Men nordmennenes nye trailer skremmer ikke den svenske skiskytterleiren. Svenskene investerte nemlig i ny smøretrailer før forrige sesong og mener nordmennene henger etter.

– Deres kom ett år for seint. Men det er gøy at de har fått se vår og sett hvor bra den er, så fikk de kjøpe en ny etter oss, sier den svenske landslagstreneren Johannes Lukas til Expresen.



RASKEST: Sebastian Samuelsson hadde best langrennstid på 20 kilometeren i Östersund - nå sender han et stikk i retning de norske. Foto: Anders Wiklund

– Det virker som at nordmennene fortsatt har det her lillebrorkomplekset. De føler seg litt underlegne i forhold til Sverige, i dette tilfellet rundt den svenske smøretraileren. Det gjenstår jo å se hvem som er best, men det viktigste er hva som skjer inne i den og der tror jeg vi er foran dem fortatt, sier Sebastian Samuelsson.



Landslagskollega Jesper Nelin kommer også med et stikk til Norge:

– Jeg sa til dem i fjor at deres var litt liten. Da sa de at de skulle kjøpe en ny som var mye større enn vår og det kan de trenge. De må vel kjøpe seg til bedre ski, rett og slett, sier den svenske skiskytteren.



Bjørndalen: – Et fryktelig dårlig stikk

I verdenscupåpningen i Östersund hadde Samuelsson best langrennstid foran Johannes Dale-Skjevdal og Thingnes Bø.

Flere av de utenlandske skiskytterne var bedre enn flere av de norske i sporet, og akkurat det synes Ole Einar Bjørndalen er gledelig for sporten.

– I Östersund var det ti minusgrader, og det er ikke så krevende for flere nasjoner å henge med og få topp ski på et slikt føre, gudsjelov, sier TV 2s skiskytingsekspert og legger til:

LITT BEKYMRET: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen er litt, men ikke veldig bekymret over formen til de norske skiskytterne. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er veldig gledelig å se at Samuelsson og Nelin har fått opp dampen i sporet, og det er godt å se at Norge ikke er med sju mann i front. Om det hadde vært som i fjor der de norske var så suverene, ville dette bli en kjedelig sesong.



Men svenskenes stikk lar ikke Bjørndalen seg imponere over.

– En ny smøretrailer gir mer komfort og kanskje mindre sykdom i gruppa, men du smører ikke bedre i en ny smøretrailer. Det er rett og slett bare et fryktelig dårlig stikk, sier Bjørndalen.



Etter at nordmennene var råsterke under den nasjonale åpningen på Sjusjøen, synes Bjørndalen det er noe bekymringsverdig at flere av de norske var såpass langt bak i form i Östersund to uker etter.

– Jeg var veldig fornøyd på Sjusjøen. Der var hele det norske landslaget og rekruttløperne sterke. Jeg blir litt bekymret når jeg så Sturla Holm Lægreid slite i Östersund, Vetle Sjåstad Christiansen og rekruttgutta var evigheter bak nå. Så jeg er litt bekymret, men ikke veldig, sier Bjørndalen og påpeker:



– Resultatene lyger ikke. De tyske, franske og svenskene går betydelig raskere enn i fjor, men dette var den første 20 kilometeren, så vi må se litt flere renn før man kan se en retning.