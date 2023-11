Svensk utbrudd: – Jeg skjemmes

Aserbajdsjan-Sverige 3-0

– Virkelig jævlig pinlig, sier den rutinerte målvakten Robin Olsen, ifølge Aftonbladet, når han blir bedt om å beskrive innsatsen.

Lite har gått veien for «söta bror» i EM-kvalifiseringen. Og ingenting gikk veien i Baku.

Ikke engang seks minutter var spilt da Aserbajdsjan ledet 2-0.

Et av baklengsmålene kom etter en brøler av Manchester United-stjernen Victor Lindelöf:

Like før full tid gjorde Aserbajdsjan ydmykelsen komplett. Emin Makhmudov scoret sitt andre for dagen og ordnet 3-0.

Ifølge Aftonbladet gjorde Olsen det klart hva han syntes om prestasjonen i garderoben. De omtaler det som et «utbrudd».

– Jeg var sint. Men det som skjedde får bli der inne, sier målvakten.

– Tro meg, jeg sa noen ting, men det holder vi der inne. Vi bør skjemmes. Jeg skjemmes. Samtidig gjør det jævlig vondt å stå her med et sånt resultat. Vi har én kamp igjen, men vi ville gi Janne en bra avslutning med to seirer, fortsetter han.

SMERTE: Tapet gjorde vondt for de svenske fotballspillerne. Her er det Filip Helander som fortviler. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Olsen sikter til landslagssjef Janne Andersson (61), som gir seg når kvalifiseringen er over.

Han feller en nådeløs dom over sine egne.

– Det er ingen som får godkjent i dag, sier han, ifølge Expressen.

Andersson leder laget for siste gang hjemme mot Estland søndag. Den kampen ser du på TV 2 Play.