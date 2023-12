Svensk suksess med norsk hjelp

Foran et hav av glade svensker kunne Sebastian Samuelsson juble for seier på jaktstarten i Östersund søndag. Svensken er i kanonform i sporet og kan se ut til å bli en hard nøtt å knekke for det norske laget denne vinteren.

– Man føler seg litt som en rockestjerne når man glir inn der. For en stemning det var! forteller en lettet og glad Samuelsson til TV 2 etter triumfen.

SEIERSGLIS: Sebastian Samuelsson tok seieren på jaktstarten i Östersund fremfor tusenvis av glade svensker. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Norsk hjelp

I fjor var derimot ikke stemningen alltid like god i den svenske leiren. Samuelsson trøblet voldsomt på standplass - så mye at 26-åringen så seg nødt til å ta grep inn mot en ny vinter.

Og løsningen på problemet fant Samuelsson i Norge. Rettere sagt: På Lillehammer.

– Jeg har hatt veldig mye fokus på skytebiten i år for å få opp farten på skytingen. Det å våge å være litt mer offensiv. Jeg har også skaffet meg en ny stokk til geværet, fra Lillehammer faktisk. Så det må jo bare bli bra, ler «Sebbe».

NORSK STOKK: Sebastian Samuelsson har norsk geværstokk på ryggen denne vinteren. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Og da TV 2 møtte svensken hjemme i Östersund tidligere i høst virket det som hans nye hjelper allerede hadde kommet godt til nytte.

– Det har vært veldig mye enklere å komme inn i den nye stokken. Den føles litt smidigere. Skytetidene har også blitt bedre. Jeg har klart å kneppe inn 4-5 sekunder på liggende, og 3-4 sekunder på stående.

– Hvordan er det for en svenske å få norsk hjelp på geværet?

– Nei det fungerer jo fint det enn så lenge, ler Samuelsson før han fortsetter:

– Jeg hadde finsk stokk tidligere, og nå ble det norsk. Jeg vet jo at mange av de norske har samme leverandør der, så jeg tror det skal bli ganske bra.

Hjulpet flere svensker

Den nye geværstokken til Samuelsson er det Vegard Bjørn Gjermundshaug som står bak. Og produsenten selv kan røpe at Samuelsson ikke er første svensken som har krysset landegrensa for litt hjelp.

– Sebastian var hos meg på våren 2023 og virket veldig fornøyd. Det har vært få svensker vi har hjulpet, men i det siste har det blitt noen. Både Malte Stefansson og Samuelsson har fått stokk fra oss, røper Vegard Bjørn Gjermundshaug til TV 2.

– Bånn gass



Og med ny geværstokk og kanonform i sporet virker det som det kan bli en lovende vinter for Samuelsson.

– Det har føltes veldig bra ut den siste tiden. Jeg har jo trent godt i både sommer og høst, men den formen jeg viste på jaktstarten var kanskje et hakk ytterligere opp, ler Samuelsson før han fortsetter.

– Nå bommet jeg jo litt på standplass på jaktstarten til tross for ny stokk, men med noen dager trening nå så er jeg klar til å gi bånn gass i Hochfilzen.

Skiskyting fra Hochfilzen ser du på TV 2 Play fra fredag.